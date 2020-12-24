هشام الصالح: الآراء والأقوال ليست من الأعمال العدائية

وطن النهار

ارتفعت وتيرة التحركات النيابية بشأن حماية الحريات والاموال العامة في الشقين التشريعي والرقابي، حيث اعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه بتعديل على المادة الرابعة من قانون امن الدولة المتعلقة بالعمل العدائي، وبما يسهم في تعزيز حرية التعبير المكفولة دستوريا، ويرفع الظلم عن الناس ويمنع القمع.

وأضاف في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس ان مقترحه ينص على انه لا تعد الآراء والأقوال من قبيل الأعمال العدائية، اذ لا يجوز مصادرة رأي المواطن تجاه هذه الدولة او تلك.

ورأى الصالح ان قانون امن الدولة جائر وغير حضاري ولا ديموقراطي وهو غير موجود في الدول المتقدمة.

وأشار الى حكم المحكمة الدستورية الذي اكد ان ابداء الرأي تجاه الدول ليس عملا عدائيا، وهذا حكم تاريخي، ومع ذلك يستمر تكميم الأفواه وسجن ابنائنا وبناتنا الذين يتولون الدفاع عن الكويت، فمن غير المقبول ان يكون الرأي عملا عدائيا يعرض علاقة الكويت مع الدول الى الضرر.

وقال اذا تم اقرار هذا القانون فان من تمت ادانتهم بهذا الموضوع سيتم العفو عنهم لأننا نزعنا الفعل المجرّم عما قاموا به، مؤكدا انه سيعمل - من خلال عضويته في لجنتي الأولويات والشؤون التشريعية - على سرعة اقرار القانون الذي يتيح عودة المهجرين الى ارض الوطن، والعفو عن المدانين.

من جانبه، اكد النائب مهلهل المضف: تعاون مجلس الامة مع الحكومة مرهون بتعاونها مع الاعضاء وعلى رئيسها تحمل النتائج في حال انعدام الشفافية وعدم الاجابة على الاسئلة الموجهة له، متقدما باسئلة برلمانية لرئيس الحكومة تتعلق ببرنامج عمل الحكومه والجدول الزمني بالاضافة الى معايير اختيار الوزراء مع تزويدي بصور من شهاداتهم والسيرة الذاتية لهم.

بدوره، وجه النائب حسن جوهر 21 سؤالا عن قضية الصندوق الماليزي الى وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية يستفسر فيها عن الاجراءات التي اتبعتها كل وزارة في هذا الملف، ويطلب تزويده بجميع المراسلات والمخالفات التي تلقتها الكويت من الحكومة الماليزية.

وفي ذات السياق، قال النائب عبدالله المضف ايماناً منا بتفعيل دورنا الرقابي تجاه كل القضايا وبالتحديد القضايا المتعلقة بشبهات فساد ومازالت معلقة، تقدمنا بسؤال برلماني لوزير المالية يتعلق بملف الصندوق السيادي الماليزي.

من جهته، قال النائب صيفي الصيفي: رسالتي لوزير المالية ان قرار عودة الوكلاء المستقيلين هو عوده للخلف واصرار على نهج الفساد وأن اتخذته هو قرار صعودك للمنصة.

من جانب آخر، شكلت بعض اللجان البرلمانية هياكلها امس حيث، زكت لجنة الداخلية والدفاع النائب مبارك الخجمة رئيسا لها والنائب محمد الراجحي مقررا فيما زكت اللجنة المالية النائب احمد الحمد رئيسا لها والنائب حمد الهرشاني مقررا، بينما زكت لجنة المرأة النائب اسامة الشاهين رئيسا، والنائب صالح المطيري مقررا، وانتهت اللجنة التشريعية الى ان يكون النائب خالد العنزي رئيسا، والنائب مهند الساير مقررا. كما انتهت اللجنة الاسكانية الى ان يكون النائب فايز الجمهور رئيسا. من ناحيته، وجه النائب محمد الراجحي سؤالا الى وزير المالية يستفسر فيه عن سبب تأخر صرف مكافأة العاملين في الصفوف الامامية لمواجهة جائحة «كورونا»، وما هو الوقت المحدد لصرفها.

