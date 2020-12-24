المطيري: ما المخالفات المسجلة على الوزارات والهيئات من «المحاسبة»؟

وطن النهار

وجه النائب د. صالح ذياب المطيري سؤالاً إلى جميع الوزراء وعددهم 15 وزيراً، سؤالاً واحداً استضح فيه عن المخالفات أو الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة على الوزارات والهيئات الخاضعة لمسؤوليتهم في السنة المالية 2015/2020؟

وهل تم الرد على تلك المخالفات والملاحظات إن وجدت بشكل تفصيلي؟

وما هي الإجراءات المتبعة في حال وجود مخالفات أو ملاحظات من الديوان؟

وهل تمت إحالات لجهات التحقيق الداخلية؟ وهل تم تسجيل قضايا في حال وجود مخالفات مع بيان ذلك بشكل تفصيلي؟

ووجه السؤال إلى وزراء الدفاع، والداخلية، والنفط والكهرباء والماء، والصحة، والخارجية، والأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، والدولة لشؤون مجلس الأمة، والمالية، والإعلام وزير دولة لشؤون الشباب، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، والإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، والإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، والتربية والتعليم العالي، والتجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، والعدل.

