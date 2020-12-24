أدراج الوزراء مُثقلة بالملفات والقضايا المهمة

وطن النهار

بعد أن هدأت الاوضاع ووضعت المعارك الانتخابية اوزارها، وتشكلت الحكومة الجديدة اصبح المواطنون في انتظار انجازات فعلية، وعلاج للقضايا المطروحة على الساحة منذ امد بعيد، رغم الوعود الكثيرة التي نطقت بها ألسنة كثير من المسؤولين.

المواطن يأمل خيرا في التشكيلة الوزارية الجديدة، ويفترض ان كل عضو فيها سيقوم بمسؤولياته خير قيام، وسيبذل قصارى جهده لانهاء الامور العالقة في وزارته بقرارات حاسمة حازمة لا تعرف التردد ولا التراجع.

وزاد من آمال المواطنين تلك التصريحات التي صدرت عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وعن عدد غير قليل من اعضاء الحكومة الذين اكدوا انه لا وقت للتراخي، ولا مجال للتسويف والتأجيل خصوصا في تلك القضايا التي قتلت بحثا واشبعت مناقشة، بل وتوجد حلول مقترحة لها داخل الادراج، لكنها لا تجد من يفعلها ويزيل عنها اتربة الزمن وغبار السنين.

وليس المواطنون وحدهم هم الذين يحدوهم الامل في عمل جاد وافعال حقيقية تنهض بالبلد وتنهي ما يصادفه من عقبات وعراقيل، بل ان اعضاء الحكومة انفسهم يودون ان يثبتوا ان اختيارهم للوزارة كان في محله، وان وجودهم على رأس حقائبهم لم يكن محاصصة او ترضية، وانما كان مبنياً على كفاءتهم وتميزهم العلمي والعملي.

وفي الجانب الاخر هناك مجلس الامة الذي يقف اعضاؤه متحفزين ينتظرون ماذا يفعل الوزراء، ليكون بالمرصاد لمن يقصر او يتجاوز او يعلي اي مصلحة فوق مصلحة الوطن.

إذن فالظروف مواتية والوقت مناسب لتثبت الحكومة الحالية انها خير من سابقاتها، وان الاعضاء لا تنقصهم الكفاءة ولا ينكصون من اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم.

ويبقى ان العمل والعمل وحده هو الذي سيحكم لكل وزير او يحكم عليه، فالناس يراقبون ويترقبون ولسان حالهم يقول: «هذا الميدان يا حميدان».

وزير الدفاع

تطوير قدرات الجيش.

تشجيع الشباب للانخراط في السلك العسكري.

متابعة احدث ما وصل اليه التسليح العالمي.

وزير الداخلية

فرض المزيد من العدالة في دورات الضباط.

دعم قوة الاسناد في المشاركة مع الجهات الاخرى حال حدوث طوارئ او كوارث طبيعية. مكافحة الجريمة بجميع أشكالها والسعي لخفض معدلاتها.

زيادة نشر كاميرات المراقبة والاهتمام بمركز العمليات والمراقبة.

تعديل قانون المرور لحفظ النظام في الطرق ومعاقبة المتجاوزين.

نشر اكثر للدوريات الذكية وتزويد رجالها بالكاميرات والميكروفونات لوقف بعض التجاوزات الفردية لافراد الشرطة.

زيادة اعداد افراد رجال الشرطة في المخافر.

تحقيق العدالة والمساواة في الانخراط بدورات الضباط.

نقل الضباط والافراد من مراكز الخدمة الى الميدان والاستعاضة عنهم بموظفين مدنيين.

تطوير اكثر للمنظومة الالكترونية في ادارات وزارة الداخلية.

تعديل قانون الاقامة والحد من الاستثناءات ومحاربة تجارة الاقامات.

وزير التربية

مزيد من الشفافية ومتابعة تحديات جائحة «كوفيد - 19».

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ووصوله الى الفئات المستحقة أولاً وكل السكان.

الربط الالكتروني لملفات الصحة وتنظيم المواعيد.

حلول للعلاج بالخارج واستقدام الخبرات العالمية والمستشفيات المعترف بها عالمياً الى الكويت.

تجديد السياسة الاعلامية والتواصل مع وسائل الاعلام.

تطبيق سياسة الاحلال وتمكين الكوادر الوطنية في الطب والتمريض.

تحديث لائحة أسعار الدواء.

التصدي بحزم لملفات الفساد والتعامل مع البلاغات بجدية.

تطبيق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020.

شغل الوظائف القيادية والاشرافية الشاغرة.

وزير التربية

تسكين الشواغر في الجامعة والتطبيقي والتربية.

متابعة ملف التعليم الالكتروني والاستمرار به لما بعد ازمة «كورونا».

الاستعداد مبكراً للعام الدراسي المقبل.

تطوير المناهج بما يكفل تحويلها الى محتوى الكتروني.

زيادة التنسيق مع الكليات والجامعات المحلية بالتخصصات التعليمية التي تحتاجها الوزارة.

صيانة المدارس وتطوير آلية متابعة الاجراءات الانشائية.

إعادة دراسة خطة ابتعاث الطلبة على حسب حاجة السوق المحلي.

إنشاء جامعة حكومية جديدة.

الاهتمام بالتدريب الحرفي والمهني لتعويض اختلالات التركيبة السكانية.

وزير الأشغال والبلدية

ايجاد حل سريع وناجع لمشكلة تطاير الحصى في الشوارع.

التشديد بمراقبة المقاولين والشركات المتعهدة بتنفيذ العقود.

الغاء هيئة الطرق واعادة اختصاصاتها الى وزارة الاشغال.

دراسة المناطق التي تشهد تجمعات لمياه الامطار في الشتاء.

تعاون اكثر مع وسائل الاعلام في اجراء اللقاءات مع المسؤولين.

البلدية

اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة وتفصيل الدور الرقابي للبلدية ومضاعفة مخالفات البناء.

تعديل لوائح البناء بشكل يتناسب مع المشاريع الاسكانية الجديدة.

زيادة الرقابة على التشوينات المخالفة.

رفع مستوى النظافة في البلاد وايجاد حلول لاعادة تدوير النفايات.

وزير العدل

تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في قبول الخبراء.

إيجاد حلول سريعة وآلية لمشكلة تأخر الاعلانات بسبب النقص في أعداد المندوبين.

التوسع في استخدام التكنولوجيا لانجاز المعاملات وترتيب اجراءات المقاضاة.

الاهتمام بأن يكون مبنى قصر العدل الجديد ذكياً ومتطوراً.

خطة متكاملة لارشفة القضايا والوثائق والاحكام.

وزير الشؤون والأوقاف

تسكين شواغر الوظائف الاشرافية.

تأمين الاعانات الاجتماعية للمواطنين المستحقين.

تطوير عمل الرقابة والتفتيش على الحركة التعاونية.

التركيز على اجراءات تفعيل الرقابة المطلقة على حركة العمل الخيري.

العمل على الارتقاء بقطاع الرعاية الاجتماعية بمختلف الادارات على رأسها ادارتا رعاية المسنين والاحداث الى جانب رعاية الحضانة العائلة.

وزارة الاوقاف

تحفيز العنصر الكويتي للعمل بالمساجد.

اعتماد آلية موحدة لمواجهة الافكار المتطرفة.

نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف.



وزير الكهرباء

زيادة المشاريع الكهربائية لتتناسب مع خطة الاسكان لانشاء المدن السكانية المستقبلية.

تطبيق عام للعدادات الذكية.

متابعة وتنفيذ ملف مشاريع الطاقة المتجددة.

الاندماج مع خطة الحكومة الالكترونية وربط المعاملات والمشاريع الكترونيا.

النظر ببدلات ومكافآت العاملين والعمل على اقرارها بعد دراستها.

وزير الإسكان والخدمات

ايجاد آلية سريعة ومتوازنة بين زيادة الطلبات الاسكانية وقلة المشاريع السكنية.

التشديد على مقاولي المشاريع الاسكانية خصوصا في المطلاع.

انشاء محطة لتنقية مياه الصرف في المطلاع.

التنسيق مع الجهات المعنية في ربط شبكات الصرف الصحي ومياه الامطار.

ازالة المعوقات التي تعرقل انجاز مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.

سرعة انجاز بيوت منخفضة التكاليف.

تطبيق دراسة البيوت الذكية في المشروعات المستقبلية.

الخدمات

خصخصة قطاع البريد وتحويله لهيئة او ادارة مستقلة.

مبنى جديد لديوان عام وزارة المواصلات.

تسكين الوكلاء المساعدين المنتهية مددهم.

التوسع بمشروع توصيل «الفايبر».

اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وتحصيل مديونياتها.

الطيران المدني

تجهيز هيكل تنظيمي جديد يتواكب مع المناصب الاشرافية.

البدء من الآن بتجهيز المطار الجديد وتأهيل الكوادر الوطنية لتشغيله.

البحث عن اسباب تأخير انجاز مبنى المطار T2 سنة كاملة.

تطوير قطاع النقل الجوي والاستعداد لزيادة حركة الركاب والشحن الجوي بعد انتهاء ازمة «كورونا».

رفع كفاءة القطاعات التشغيلية بتحديث الانظمة الآلية.

وزير الإعلام والشباب

تطوير الاعلام المحلي بجميع قطاعاته ودعم الشباب وتنميتهم في كل المجالات.

ضرورة تمكين الشباب الكويتي واتاحة الفرص امامهم للتميز والابداع.

الارتقاء بجهاز الاعلام الرسمي للدولة من خلال وضع خطط طموحة تسهم بتعزيز دور الاعلام الكويتي.

تحديث البنية التحتية لكل قطاعات الوزارة لتواكب ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي.

تهيئة العنصر الوطني وتزويده بالمهارات ودعمه بالخبرات بما يمكنه من اظهار وجه الكويت الحضاري ودورها الريادي في المجال الاعلامي.

اهمية دعم الثقافة والفنون والآداب من خلال ابراز ورعاية الانشطة التي يقوم بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

هناك مقترحات لاجراء بعض التعديلات على الانظمة الاساسية للاندية الرياضية وهذا قد يتطلب تعديل بعض مواد قانون الرياضة 87 لسنة 2017 كيف تتعامل مع ذلك الامر خصوصا ان هذا القانون بفعله تم رفع الايقاف الرياضي الذي كان مفروضاً على الرياضة الكويتية وتم اعتماده من قبل المنظمات الدولية الرياضية؟

مطالبة الهيئة العامة للرياضة باعادة دورها الرقابي والاشرافي على الهيئات الرياضية بعدما تقلص على ضوء قانون 87 لسنة 2017 واصبح دورها الصرف المالي فقط وبصفتك رئيسا لمجلس ادارة الهيئة كيف تتعامل مع ذلك المطلب؟

دعم الاندية بالمشاركة في البطولات الاسيوية لكرة القدم بعد غيابها عنه الفترة الاخيرة.

الاهتمام بتطبيق قانون الاستثمار.

اصبح الاحتراف الكلي مطلبا اساسيا في الوقت الراهن مع وضع اللوائح الاحترافية التي تنظم تلك العملية لكي تتحول الرياضة من هواية الى احتراف.

مازال ستاد جابر الدولي لا يستغل بشكل مثالي نظرا لبعض النواقص.

