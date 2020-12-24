23 قضية «مزمنة» على طاولة وزراء الحقائب الاقتصادية

وطن النهار

أعلن عن تشكيل أول حكومة في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث تم الاعلان عن التشكيل الجديد بنسبة تغيير 80 بالمئة بشكل عام و100 بالمئة على مستوى الحقائب الاقتصادية والذي واكبه تغيير كبير في هيكل أعضاء مجلس الأمة 2020. والحكومة الجديدة هي الـ37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1962، وهي الثانية التي يرأسها الشيخ صباح الخالد وتضم إلى جانبه 15 وزيرا بينهم 10 وزراء جدد.

واجهت حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الأولى، تحديات صعبة لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل، تمثلت في جائحة كورونا التي غيرت التوجهات الاقتصادية العالمية بزاوية 180 درجة، وتأثرت بها الكويت اقتصادياً واجتماعياً وجعلت الحاجة ملحة وخيار ضرورة لا خيار رفاهية، بعد أن وجدت الكويت نفسها مجبرة على إجراءات جذرية في برامجها الاقتصادية. ومع قدوم مجلس أمة جديد حمل الكثير من ملامح التغيير والكثير من تطلعات أبناء الشعب الكويتي، باتت الحكومة الجديدة أمام تحديات تشريعية وفنية صعبة تحتاج إلى العمل والمثابرة والكثير من التفاهمات بينها وبين هذا المجلس لتحقيق تطلعات وأمنيات الشعب الكويتي.

وقد تباينت الرؤى حيال تلك الحكومة التي وصفت بأنها «حكومة تكنوقراط» قادرة على تخطي الأزمات والصعاب الاقتصادية التي تمر بها الكويت، ففي حين يراها البعض أنها قادرة على الانجاز وتحقيق التطلعات، رآها آخرون أن الصدام بينها وبين أعضاء مجلس الأمة قادم لا محالة في حال إن لم تتمكن تلك الحكومة من تحقيق تلك التطلعات.

