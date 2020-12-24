5 إشكاليات أمام وزير النفط

وطن النهار

أهم ما يميز الدكتور محمد الفارس وزير النفط وزير الكهرباء القادم أنه ابن مجلس الإدارة والأكثر قدرة على تطوير قدرات القطاع النفطي كونه يعلم كل الملفات العالقة في وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة وكذلك وزارة الكهرباء.

ومن بين الملفات المهمة المطروحة أمام الوزير الجديد ما يلي:

1 تعزيز الإيرادات النفطية وتقنين المصروفات : تأتي هذه التحولات في فترة تعاني فيها الصناعة النفطية بشكل عام من تداعيات انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من آثار سلبية على الأسواق نتيجة الهبوط الحاد في أسعار المنتجات البترولية وانخفاض الطلب، على النفط الخام، محلياً وعالمياً، ما يتطلب جهوداً إضافية من مسؤولي القطاع لتعزيز الإيرادات وتقنين المصروفات التشغيلية والرأسمالية، وتعزيز الإيرادات وتقنين المصروفات، خصوصاً في ظل توريد أرباح مؤسسة البترول إلى الدولة بإقرار من مجلس الأمة، وذلك بعد مضي سنوات عدة على اعتماد الحسابات الختامية من المجلس الأعلى.

2 المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية: من أهم المشاريع التي تتطلب التركيز عليها لضمان تنفيذها وتشغيلها بشكل آمن وفعال: مشاريع بناء القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز. مشاريع بناء ورفع القدرة التكريرية داخل الكويت وخارجها مثل: الوقود البيئي ومصفاة الزور ومصفاة الدقم في سلطنة عمان وكذلك مشاريع البتروكيماويات المتمثلة في بناء مجمع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور، ومجمع البتروكيماويات في الدقم. والدفع بعجلة تنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية الإستراتيجية التي تقوم بها الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وشركاتها التابعة يمثل أولوية مطلقة لدى وزير النفط القادم، حيث أوشكت بعض تلك المشروعات على التشغيل، والآخر لا يزال في مراحل التنفيذ.

3 دمج شركات القطاع النفطي: حيث راوح ملف إعادة الهيكلة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ومعالجة أي معوقات تواجه مرحلة التنفيذ، حيث تستعد المؤسسة وشركاتها لعملية إعادة هيكلة بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول، لتحقيق المزيد من التكامل والاستغلال الأمثل للموارد لتعزيز الإيرادات وتقنين المصروفات، علماً بأنه تمت الاستعانة بمستشار عالمي للمساعدة في وضع خارطة الطريق لتنفيذ إعادة الهيكلة، وينتظر البدء في إجراءات الهيكلة خلال 2021، ما يتطلب تضافر الجهود سواءً داخل القطاع، أو خارجه.

4 التمديد للقيادات النفطية أو إنهاء خدماتهم : من بين أكثر الملفات حساسية ما يرتبط بمسألة التمديد للقيادات النفطية، خصوصاً أن هناك قيادات عديدة ستنتهي خدماتهم مع نهاية هذا العام، ما يتطلب اتخاذ قرار شجاع بالتمديد لهم نتيجة الحاجة إلى الاستفادة من خبراتهم في الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المشاريع الكبرى، أو إصدار قرار حاسم بإنهاء خدماتهم.

5 الحفاظ على كفاءات القطاع النفطي : فقد تم استخدام القطاع النفطي كأداة ضغط لتحقيق مكاسب انتخابية ومالية، ما أدى لتفريغ القطاع من كفاءات عديدة، وضيّع فرصاً استثمارية مجدية على القطاع وعلى الكويت، وتسبّب في تأخر عدد من المشاريع التنموية الاستراتيجية للدولة، وجرّ أبناء القطاع إلى أروقة المحاكم والنيابة العامة.

