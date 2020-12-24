5 ملفات مهمة على طاولة حمادة

وطن النهار

مهام عديدة في انتظار وزير المالية الجديد، حيث لا تزال الكويت تعاني تراجعاً كبيراً في الايرادات خاصة الإيرادات غير النفطية ولا تزال تداعيات فيروس كورونا تؤثر في العديد من المناحي الاقتصادية والتي تحتاج إلى قرارات نوعية قابلة للتنفيذ وأن تكون في الوقت نفسه غير صدامية مع أعضاء مجلس الأمة وهي مهام صعبة يمكن لوزير المالية تخطيها كونه عاصر تلك الإشكاليات من قبل.

ومن بين الملفات المهمة الملقاة على عاتق الوزير ما يلي:

1 تنويع مصادر الدخل : وهو الأمر الذي يحتاج لقرارات حاسمة بالتعاون مع جهات الدولة الأخرى، حيث إن زيادة الايرادات غير النفطية من بين القرارات الصعبة التي تحتاج للمراجعة خاصة ما يتعلق بتنمية الايرادات الناتجة عن الرسوم والضريبة وكيفية استعادة أموال الدولة خاصة ما يتعلق بضريبة دعم العمالة الوطنية وضريبة مساهمة الزكاة.

2 تحصيل الديون المستحقة على الجهات الحكومية والتي تتجاوز حاجز 1.4 مليارات دينار، في ظل سعي الحكومة لتعزيز الايرادات غير النفطية والتقليل من الاعتماد على الايرادات النفطية.

3 رفع التصنيف الائتماني للكويت، حيث عانت الكويت من تراجع تصنيفها الائتماني مرتين خلال العام الحالي 2020، وهو الذي انعكس في ضعف الايرادات وغياب الاتفاق مع مجلس الأمة لاقرار قانوني الدين العام وضمان التمويل الحكومي.

4 إيجاد حلول نوعية للخروج من العجز المزمن في الميزانية العامة للدولة، حيث لا تزال مخاطر العجز الكبيرة المحتملة قائمة، في ظل التراجع الكبير للايرادات النفطية وانخفاض الايرادات غير النفطية وارتفاع كلفة مواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة وأن الميزانية تعاني من اختلالات هيكلية، لاسيما مع الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، ما يتطلب تحركاً جدياً من قبل وزارة المالية، لتنويع الدخل، بدلاً من الاعتماد على مورد واحد ناضب غير مستقر.

5 تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية : وهو الأمر الذي تقدر المصادر البدء به خلال عام 2021، حيث تعد الكويت الوحيدة خليجياً التي لم تطبق الضريبة الانتقائية، كما أنها هي وقطر الوحيدتان في المنطقة اللتان لم يطبقا ضريبة القيمة المضافة حتى الآن، بعد إقرار عمان تطبيقها اعتباراً من أبريل المقبل.

6 زيادة الإيرادات غير النفطية: والتي تواجه هي الأخرى معارضة نيابية شعبية، إقرار رسوم على خدمات تقدمها الدولة للمواطنين، وإعادة تسعير أخرى.

7 تسكين الوكلاء ومعالجة ملف الوكلاء المستقيلين وفق خيارات على الوزير خليفة حمادة حسمها إما باللجوء إلى وكلاء مساعدين من خارج وزارة المالية وهو الأمر الذي يواجه صعوبات تتمثل في غياب الرؤية الفنية المالية المطلوب توافرها لإدارة الملفات التي تواجه كل وكيل على حدة، فيما يرى آخرون أن الوزير يمكنه القيام باعادة الوكلاء المستقيلين من خلال صيغة ودية ترضي جميع الأطراف وتحقق التوازن في الوقت نفسه بين متطلبات الواجب الوظيفي.

8 خصخصة شركة الخطوط الكويتية: يعتبر ملف الخطوط الجوية الكويتية من التحديات الصعبة التي تنتظر الوزير القادم، لا سيما في ظل تراكم الخسائر المتراكمة، والتغييرات المتتالية في مجالس إدارتها خلال سنوات قليلة.

9 إعادة النظر في بند الدعومات المدرجة في ميزانية الدولة، وأن يكون التعامل وفق مبدأ الترشيد وإيصالها إلى مستحقيها وليس تقليصها أو إنقاصها.

