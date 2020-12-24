9 قضايا مهمة تنتظر الوزير فيصل المدلج

وطن النهار

ملفات عديدة وكبيرة في انتظار وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدلج والتي تتنوع بين ملفات تشريعية وفنية وإدارية وتتمثل في:

1 إعادة النظر في وضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث في معاناتهم التمويلية والتسويقية، خاصة وأن كثيراً من تلك المشروعات عانت، ولا تزال، من تداعيات فيروس كورونا في المرحلة الماضية، ويطالب الكثير منهم بضرورة العمل على توفير الدعم المالي الكافي للخروج من الأزمة الحادة التي يواجهونها، مع توحيد المظلة الحاكمة لأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فليس معقولاً تنوع الجهات المنظمة لتلك المشروعات سواء في منح التراخيص أو تقديم الدعم المالي أو إعداد دراسات الجدوى أو المساعدة في تسويق المشاريع.

2 تحرير المزيد من الأراضي الصناعية والخدمية وهو مطلب كبير طالما أقر الصناعيون والمستثمرون بعدم توافره ويعد أحد الأسباب المعيقة للاستثمار والدفع بدور القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

3 تحريك عجلة المشروعات التنموية القائمة حالياً والتي تعاني غياب الإنجاز بسبب التشابك والروتين والبيروقراطية التي تعاني منها تلك المشروعات.

4 الدفع بمشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر باعتباره أحد المشروعات التنموية الرائدة التي تعول عليه الكويت الكثير من الآمال للخروج من الاعتماد شبه المطلق على القطاع النفطي .

5 السعي لاستكمال تكويت الوظائف للجهات الحكومية التابعة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.

6 العمل على استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية وحل الإشكاليات التي واجهت المستثمرين عند تطبيق تلك القوانين والتي من أهمها قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك قانون الإفلاس وكلاهما من بين القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص.

7 حل المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي وخاصة ما يتعلق بشح الأراضي وتوفير التمويل أمام الصناعيين الجادين والعمل على الخروج برؤية وتصورات واضحة حيال تلك الأزمات.

8 إعادة النظر برؤية شاملة للمشروعات التنموية العالقة والتي لم تر النور حتى اليوم وعلى رأسها مشروع الشدادية الصناعية ومشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور وهي كلها مشاريع استراتيجية قائمة في خطط الدولة التنموية المتعاقبة منذ سنوات ولم تر النور حتى الآن.

9 غياب الانجاز في المشروعات التنموية أحد أهم المعوقات الرئيسية التي تواجه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، حيث لا تزال المشروعات المدرجة في خطة التنمية الحالية 2020/2021 دون أي إنجاز يذكر في وقت ترصد فيه الدولة حوالي 1.9 مليار دينار لإنجاز 135 مشروعاً لم ير أي منها النور حتى الآن ومعظمها لا يزال في مرحلة التحضير والتنفيذ، ولم ينفق على المشاريع بشكل فعلي سوى 20 بالمئة من الإجمالي بقيمة قدرها 360 مليوناً وفقاً للأرقام المعلنة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

