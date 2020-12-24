أضرار «كورونا» الاقتصادية.. تحت الرصد الحكومي

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» أن الحكومة تقترب من اعادة طرح قانون الدين العام على نواب الأمة لتمريره، بعد أن قامت بتعديل جميع الملاحظات والنقاط الخلافية السابق الاشارة اليها.

واستدركت المصادر بالقول: هناك توجه للانتهاء من الملف في أقرب وقت ممكن وذلك لمنع خفض اضافي للتصنيف الائتماني، ومساعدة القطاع الخاص الذي يتوقع ان تظهر فيه افلاسات نتيجة تداعيات فيروس كورونا، خاصة مع ضعف البيئة التشغيلية التي تواجه الأداء الحكومي، والعودة لاغلاق المنافذ ما قد يسبب انهياراً لشركات السياحة والسفر وخسائر باهظة الكلفة لقطاع الفنادق وقطاعات اخرى.

وأشارت المصادر أن من بين الملفات المهمة التي تستهدفها الحكومة في الفترة المقبلة حصر الأضرار التي تكبدتها الشركات بسبب الاغلاق الذي طبقته الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرة الى أن الدعومات التي قدمتها الحكومة لا تغطي ولو جزءاً يسيراً من الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص، حيث لم تتعد حزمة التحفيز الحكومي حاجز 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يقارب من 600 مليون دينار تقريباً على أساس الناتج بنهاية 2019 البالغ 39.4 مليار دينار.

واستدركت المصادر بالقول ان خسائر القطاع الخاص بسبب تداعيات فيروس كورونا بلغ قرابة 4 مليارات دينار وكانت قطاعات السياحة والسفر والفندقة والطيران الأكثر تضرراً من الاغلاق، بالاضافة الى غياب البيئة التشغيلية القادرة على تعويض شركات القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن الدعم الحكومي لا يشفي الغليل، مستدركة مطلوب الاسراع بتمرير قانوني الدين العام وضمان التمويل قبل فوات الأوان، خاصة وأن مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتت في طي النسيان أو على شفا الافلاس.

