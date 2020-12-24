هيكلة واسعة في القيادات العامة.. والاستعانة بكفاءات أكاديمية كفؤة

مال وأعمال

تستهدف الحكومة تعديل رؤيتها الاستراتيجية بشأن تنفيذ المشاريع التنموية عبر تأهيل القيادات الوسطى للحكومة باعتبارها حجر الزاوية في تنفيذ المشاريع التنموية، موضحة أن تلك القيادات بحاجة الى اعادة تأهيل، مشيرة الى أن تأخر وتيرة الانجاز في المشاريع التنموية التي أنفق عليها المليارات بات ملحاً ومطلوباً عن أي وقت مضى.

وأشارت مصادر الى أن الحكومة بصدد الاستعانة بكفاءات أكاديمية قادرة على الانجاز وطرح حلول نوعية لمشاكل مزمنة قابلة للتنفيذ وتتفق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ولفتت المصادر الى أن الحكومة تستهدف تمويل عجز ميزانيتها من الايرادات غير النفطية والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، رغم تداعيات فيروس كورونا، موضحة أن المستهدف تحقيق ما يقارب من 2.5 مليار دينار، من خلال تحصيل مليار دينار من الديون المستحقة للحكومة، مع العمل على رفع الايرادات الحكومية غير النفطية المحصلة الى 1.5 مليار بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021.

ومع بلوغ الايرادات النفطية نسبة 93 بالمئة من اجمالي الايرادات المقدرة في الميزانية، ومع تجاوز أسعار النفط حاجز 45 دولاراً للبرميل توقعت المصادر تجاوز الايرادات النفطية حاجز 8 مليارات دينار بزيادة قدرها 3 مليارات دينار.

جدير بالذكر أن البيانات الحكومية الصادرة عن وزارة المالية بنهاية 8 أشهر الأولى من ميزانية العام المالي الحالي 2020/2021، أشارت الى قيام الحكومة بتحصيل ديون مستحقة قدرها 203 مليون دينار، حيث تراجعت من 1.6 مليار الى 1.4 مليار، فيما تمكنت الحكومية من تحصيل ايرادات غير نفطية قدرها 991 مليون دينار من الاجمالي المقدر البالغ 1.8 ملياراً، فيما بلغت الايرادات غير النفطية من الضريبة والرسوم بحدود بلغت 49% من اجمالي الضرائب والرسوم في الميزانية البالغة 586 مليون دينار.

