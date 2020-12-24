بريطانيا وأوروبا.. مفاوضات معلقة على صنّارة «سمك»

مال وأعمال

تسعة أشهر من المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد معلقة في صنارة سمك، حيث يحاول المسؤولون الوصول الى نتيجة حول قضية السماح للشركات الأوروبية باستكمال الصيد في المياه البريطانية.

وتدخل رئيس الوزراء بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شخصياً، حيث أجروا عدة محادثات هاتفية، في محاولة أخيرة للتوصل الى اتفاق قبل مغادرة المملكة المتحدة للسوق الموحدة في نهاية الشهر.

وتركز المناقشات على خلافين رئيسين حول الأسماك: ما الحدود التي يجب أن تصل اليها قوارب الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية وحجم استفادة الطرفين، وما الرسوم العقابية التي سيتعين على الاتحاد الأوروبي فرضها اذا حدت المملكة المتحدة من هذا الوصول في المستقبل.

ووضع الجانبان الاتفاق بشأن الصيد شرطاً مسبقاً لأي صفقة أوسع تتعلق بعلاقتهما المستقبلية، حتى لو كانت قوارب الاتحاد الأوروبي التي تصطاد الأسماك التي تبلغ قيمتها 650 مليون يورو (790 مليون دولار) في مياه المملكة المتحدة كل عام جزءاً بسيطاً من قيمة السلع المتداولة بين بريطانيا والكتلة.

في إطار متصل سيطرت التعاملات الحذرة على أسواق المال في ختام العام الحالي بسبب الضباب الكثيف الذي يحجب الرؤية للمستقبل في أوروبا، علماً أنه غالباً ما يتجنب المستثمرون المخاطرة في الأيام الأخيرة من العام. ووسط تفاؤل حذر ارتفعت أسواق المال في كل من أوروبا وأميركا مستفيدة من رفع دول الاتحاد الأوروبي حظر السفر من والى بريطانيا والتوصل لاتفاق بين بريطانيا وفرنسا يسمح بعبور الشاحنات البريطانية الى فرنسا. حسب تصريحات أدلى بها وزير النقل البريطاني،.

ويرى محللون أن معنويات المستثمرين تأثرت قبل اغلاق الحسابات السنوية لعطلة أعياد الميلاد ورأس السنة بثلاثة عوامل رئيسة: الأول يتعلق بالتفشي السريع لسلالة كوفيد 19 الجديدة في بريطانيا، وما خلفته من تداعيات الحظر على حركة السفر والطيران من بريطانيا واليها. وهنالك نحو 40 دولة حظرت حركة الطيران مع بريطانيا. ولكن دول الاتحاد الأوروبي قررت رفع الحظر مع توخي الحيطة والحذر. والعامل الثاني، حظر فرنسا مرور الشاحنات البريطانية الى أراضيها وما ترتب على ذلك من قلق ومخاوف في بريطانيا من احتمال عدم توفر المواد الغذائية الطازجة المستوردة من أوروبا في محال السوبرماركت والمتاجر البريطانية. أما العامل الثالث، وهو العامل الايجابي، فهو اجازة حزمة التحفيز المالي الأميركية البالغة 900 مليار دولار.

