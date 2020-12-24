«فيتش» ثبَّتت التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ «KIB»

مال وأعمال

قامت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» في لندن، والتي تعتبر من احدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم، بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لبنك الكويت الدولي (KIB) عند «+A» وكذلك تثبيت القدرة الذاتية (VR) للبنك عند «-bb» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». علماً أن النظرة المستقبلية المستقرة لـ (KIB) تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت.

ولقد ذكرت وكالة «فيتش» في تقريرها الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2020، ان تصنيفات قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته (IDRs) لدى KIB تعكس بأن هنالك احتمالية عالية للحصول على الدعم من السلطات الكويتية اذا دعت الحاجة، وهذا يأخذ في الاعتبار قدرة دولة الكويت القوية على تقديم الدعم للبنوك المحلية، وهو الأمر الذي انعكس عن تصنيف دولة الكويت عند (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة)، وأن هنالك رغبة قوية في القيام بذلك بغض النظر عن حجم البنوك وأعمالها وهيكلها التمويلي ونسب ملكية الحكومة.

وأضافت وكالة «فيتش» بأن مؤشرات التصنيف الرئيسة تشتمل على التمويلات المستقرة، والامتياز المحلي النسبي، ونزعة المخاطر العالية، وجودة الأصول ومقاييس الربحية تحت الضغط، ورسملة كافية ولكن اخذه في الانخفاض.

أشارت وكالة فيتش أن النمو السريع للبنك وتطبيق قواعد بازل 3، قد قلل من مستويات الرسملة فوق الحد الأدنى من المتطلبات لكن استمرت نسب رأس المال بشكل جيد مقارنة مع أقرانها. حيث نجح KIB باصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار أميركي في يونيو 2019 وكذلك اصدار صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال المساند بقيمة 300 مليون دولار أميركي في نوفمبر 2020، ما عزز نمو قاعدة التمويلات للبنك وبالاضافة الى زيادة نسب كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل 3.

وذكرت فيتش أن بنك الكويت المركزي يطبق نظاما حصيفا عن طريق المراقبة الجيدة والاشراف السليم والرقابة النشطة لضمان الامتثال للحدود الاحترازية، حيث تتضمن هذه الحدود متطلبات بازل 3 المتعلقة برأس المال والرفع المالي ومتطلبات السيولة، بالاضافة الى الحدود القصوى للتمويلات ومتطلبات حوكمة الشركات المقبولة.

ووفقًا لوكالة فيتش، فان الامتياز الجيد ومقاييس الربحية الأفضل وانخفاض نمو التمويلات والتركيزات الائتمانية بالاضافة الى استقرار مقاييس جودة الأصول سيكون ايجابيا على القدرة الذاتية (VR) للبنك.

وتعليقاً على هذا التصنيف، قال رئيس مجلس ادارة البنك، الشيخ/ محمد جراح الصباح: «يعكس هذا التصنيف الائتماني الذي صدر أخيراً المكانة المميزة لـ «KIB» ويسلط الضوء على مركزنا المالي القوي، بالاضافة الى استراتيجية النمو والاستثمار السليمة التي نتبعها. كما أن هذا التصنيف يتماشى مع التصنيف الذي منحته «فيتش» لصكوك «KIB» - التي أصدرها أخيراً بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الثانية Tier 2 من قاعدة رأس المال – وهو تصنيفاً ائتمانياً نهائياً طويل الأجل (Long-term) عند «-A». كما قامت وكالة فيتش أيضاً بمنح التصنيف الائتماني طويل/ قصير الأجل عند «A+/F1» لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك، مما ينطبق فقط على الصكوك غير المضمونة والتي سيتم اصدارها تحت مظلة هذا البرنامج».

وأكد الجراح أن هذه التصنيفات المتميزة تساعد «KIB» على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، كما تسهم في تعزيز مكانته كمصرف اسلامي رائد على المدى البعيد، الى جانب تعزيز ثقة العملاء والمساهمين به وسمعته في السوق ما يزيد من فرص النمو العديدة التي تنتظره في المستقبل القريب.

ومن جانبه، أفاد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لـ (KIB)، رائد جواد بوخمسين: «يشهد «KIB» المزيد من النمو عاماً بعد عام، ويهدف الى تطوير خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة من خلال اعتماده أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي يمكن الوصول اليها بمنتهى السهولة في أي وقت ومن أي مكان، وكل ذلك من خلال تطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي التي بدأها أخيراً، ولهذا السبب قمنا فعلياً باستثمارات كبيرة في سبيل تطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية، الى جانب تبسيط الأنظمة والعمليات التشغيلية، واعادة هيكلة نموذج أعمالنا وشبكة فروعنا لتزويد العملاء بتجربة رقمية متطورة ما سيسهم في توسيع قاعدة عملاء البنك وتعزيز نموه واستقراره على المدى البعيد».

وأضاف بوخمسين: «لطالما كنا فخورين بنجاحات «KIB» وسجله الحافل في مجال الصناعة المصرفية، ما أدى الى حصولنا على العديد من الجوائز الاقليمية والعالمية البارزة، ومنها على سبيل المثال حصولنا خلال العام 2020 على جائزتين من مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي، وهما جائزة «البنك الاسلامي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك للعام الخامس على التوالي، وجائزة «أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك للعام السادس على التوالي، وذلك تقديراً لجهودنا المستمرة والرامية نحو تقديم أفضل تجربة للعملاء وأحدث الحلول والمنتجات المصرفية الاسلامية على الاطلاق. هذا بالاضافة الى حصول «KIB» على جائزة «أفضل بنك اسلامي في الكويت» للعام السابع على التوالي، وجائزة «البنك الأكثر أماناً في الكويت» وكلاهما من مجلة وورلد فايننس.

