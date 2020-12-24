البورصة خضراء مع بشائر لقاح «كورونا»

مال وأعمال

عادت البورصة الى اللون الاخضر في اول ارتفاع جماعي للمؤشرات منذ بداية الاسبوع وذلك بالتزامن مع الاعلان عن وصول لقاح فيروس كورونا الى البلاد فجر امس قادمة من بلجيكا، وتضم نحو 150 ألف جرعة سيستفيد منها 75 ألف شخص، وتفاعلت البورصة مع الخبر لترتفع القيمة السوقية بقيمة 83 مليون دينار بنسبة 0.25 في المئة لترتفع من 32.293 مليار دينار في جلسة الثلاثاء، الى 23.856 مليار دينار في جلسة امس.

كما زاد المؤشر العام بنسبة 0.25 في المئة، وبنحو 14.34 نقطة من 5558.49 نقطة الى 5572.83 نقطة، وسجل المؤشر الرئيس صعوداً بنسبة 0.34 في المئة وبنحو 15.4 نقطة من 4529.5 نقطة الى 4544.99 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيس 50 بـنحو 17.58 نقطة وبنسبة 0.38 في المئة من 4609.74 نقاط الى 4627.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.23 في المئة وبنحو 13.9 نقطة منخفضاً من 6080.49 نقطة الى 6094.39 نقطة.

وتراجعت السيولة بنسبة بلغت 18.3 في المئة لتصل الى 27.53 مليون دينار مقابل 33.73 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، في المقابل زادت احجام التداول بواقع 12 في المئة لتصل الى 185.83 مليون سهم مقابل 166 مليون سهم.

وقد صعدت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 54 مليون دينار وبنسبة 0.23 في المئة من 23.802 مليار دينار الى 23.856 مليار دينار، كما صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.34 في المئة وبقيمة 29 مليون دينار لترتفع من 8.49 مليارات دينار الى 8.519 مليارات دينار

عادت مؤشرات البورصة الى المنطقة الخضراء لتنهي تعاملات جلسة امس وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 4.89 في المئة، فيما تراجع 5 قطاعات اخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض معدله 2.21 في المئة. على مستوى الأسهم، تصدر «يوباك» القائمة الخضراء بنمو نسبته 14.62 في المئة، بينما تصدر سهم «الهلال» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 17.73 في المئة. وحقق سهم «أهلي متحد - البحرين» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.37 ملايين دينار متراجعاً 0.84 في المئة، فيما تصدر سهم «عقارات الكويت» نشاط الكميات بتداول 16.01 مليون سهم مرتفعاً 1.82 في المئة.

