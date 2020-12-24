غرفة التجارة: تعزيز تسريع التكامل الاقتصادي الخليجي

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ 54 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صباح امس عبر الاتصال المرئي، وقد ترأس وفد الغرفة النائب الأول للرئيس عبد الوهاب الوزان، بمشاركة عضو مجلس الإدارة خالد الخالد ومساعد المدير العام عماد الزيد ومساعد مدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير.

وقد تناول الاجتماع العديد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي وكان ابرزها متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (53) لمجلس الاتحاد والمنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2020، بالإضافة الى مناقشة بند الحسابات الختامية المالية ومشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، واطلع الأعضاء على مشروع الاستراتيجية الجديدة والنظام الأساسي والداخلي والمالي للاتحاد.

واستعرض الاجتماع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2021 والذي جاء بناء على رؤية الاتحاد بتعزيز تسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وصولا الى وحدتها الاقتصادية من خلال رسالته في العمل على توفير بيئة مناسبة لتطوير إدارة القطاع الخاص الخليجي مع الاخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية المتوقعة في ظل جائحة كورونا، حيث تضمن البرنامج عدة نقاط أهمها: التعاون مع المنظمات الخليجية والعربية والعالمية من خلال إقامة الفعاليات المشتركة التي تتطرق الى مناقشة القضايا و التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستقبلية.

وقد أبدت الغرف الأعضاء ارتياحها حول نتائج الاجتماع مؤكدين على ضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ توصيات الاجتماع بهدف تحقيق دعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، خصوصاً في ظل ما يمر به العالم حالياً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid-19).

