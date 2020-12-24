«الأهلي» حصد جائزة النخبة للجودة النوعية

مال وأعمال

حصل البنك الأهلي الكويتي اخيرا على «جائزة النخبة للجودة النوعية لعام 2020» لتميزه التشغيلي في معدلات تنفيذ العمليات المباشرة (STP) خلال عام 2019، من قبل مؤسسة جي بي مورغان المالية العالمية الرائدة.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً لإنجاز البنك الأهلي الكويتي المتميز بمعدل تنفيذ للعمليات المباشرة بلغ 98.42%، وهي نتيجة أداء ومعايير متسقة وعالية الجودة في مجال الأداء والمعايير القياسية في عمليات تحويل الأموال بالدولار الأميركي خلال العام. وتماشياً مع الإرشادات العالمية لاحتياطات السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، نظمت مؤسسة جي بي مورغان حفل توزيع جوائز رقمي لتكريم البنك الأهلي الكويتي.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز تقدير الجودة من جي بي مورغان قد بدأت منذ عام 1997، لتكريم مؤسسات المقاصة بالدولار الأميركي المختارة بعناية والتي تطبق المعايير المشددة للتنفيذ المباشر STP لمعاملات الدفع والتسوية الدولية.

