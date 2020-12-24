الذهب ارتفع مع إشكاليات التحفيز

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بتراجع الدولار واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة المساعدات المرتبطة بالجائحة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1864.29 دولاراً للأونصة، في حين استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1869.5 دولاراً.

وانخفض الدولار الأميركي 0.2% مقابل سلة من العملات، ما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وجاءت زيادة الذهب بالرغم من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز.

هذا ويستفيد الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، من نزول أسعار الفائدة التي تقلص كلفة فرصة حيازة المعدن.

وزادت الفضة 0.9% إلى 25.34 دولاراً للأونصة. وزاد البلاتين 0.3% إلى 1004.60 دولارات وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2322.02 دولاراً.

