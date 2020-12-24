«بيتك»: 1.2 مليار دينار القيمة السوقية لقطاع العقار

مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتى «بيتك» الى ان الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، تأثرت مع انخفاض مؤشر القطاع العقاري في السوق الرئيسي بنسبة 10.8% للربع الثالث، فيما سجلت القيمة السوقية لقطاع العقار انخفاضاً من 1.3 مليار دينار في نهاية 2019 الى 1.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث بنسبة انخفاض 7.4%، بينما انخفضت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت 11.7% لذات الفترة. وقال « بيتك في تقرير لاداء الشركان في الربع الثالث انه وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي التى صدرت بنهاية أغسطس 2020، تحسن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والانشاء بنهاية أغسطس بحدود ربع في المائة عن نهاية الربع الثاني، فيما ارتفع 4.0% على أساس سنوي، متجاوزاً 11.1 مليار دينار ويشكل 28% من رصيد الائتمان الممنوح، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يحافظ على مستواه مقترباً من 39.7 مليار دينار مسجلاً زيادة بحدود 0.9% عن الربع الثاني وتصل الى 4.9% على أساس سنوي، مصحوباً بزيادة الائتمان في بعض القطاعات الاقتصادية أيضاً، منها الائتمان الموجه للأفراد الذي اقترب من حاجز 16.7 مليار دينار مرتفعاً 1.7% عن نهاية الربع الثاني،فيما يعد أعلى بنسبة 3.9% على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 31% من الائتمان الممنوح حيث ارتفعت الى 12.3 مليار دينار بحدود 3.5% على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

ويقترب رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله من 23.4 مليار دينار، أي بزيادة 1.6% عن الربع الثاني، فيما تصل الى 3.7% على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 58.9% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي. وقد تأثرت الأسواق المالية في ظل تراجع النفط وانخفاض الاستهلاك وارتفاع الذهب والعملات الرقمية على أساس سنوي خلال الربع الثالث، في حين ارتفع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 5.2% على مستوى المحافظات في السكن الخاص على أساس ربع السنوي، وزيادة على أساس سنوي تصل الى 8.2%، بينما على العكس من ذلك في العقار الاستثماري الذي انخفض متوسط سعر المتر المربع فيه بنسبة 1.7% عن الربع الثاني من،2020، فيما يعد أعلى بنسبة 0.7% على أساس سنوي، في حين العقار التجاري ارتفع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، ويواصل تسجيل زيادة على أساس سنوي وصلت الى 3.9%.

أما متوسط القيمة الايجارية للشقق مساحة 100 متر مربع في العقارات الاستثمارية فلم تشهد بنهاية الربع الثالث تغيراً على أساس سنوي في معظم المحافظات، باستثناء بعض المناطق منها في محافظة العاصمة وكذلك في الأحمدي والجهراء التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 1% عن متوسط القيمة الايجارية على أساس سنوي.

ويأتي صمود القطاع العقاري برغم الجائحة العالمية أمام مسار تنازلي لسعر برميل برنت، اذ أن مستويات أسعار النفط في الربع الثالث جاءت أدنى من مستويات العام الماضي بعد أن هبطت لمستويات تاريخية غير مسبوقة في النصف الأول من العام، فقد ساهمت الاجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي في تعافي أسعار النفط قليلاً مسجلة في نهاية الربع الثالث لخام غرب تكساس 40.1 دولاراً وخام برنت 40.9 دولار والنفط الخام الكويتي مغلقاً عند حدود 41.1 دولاراً. وبالتالي تباطىء معدلات تراجعها السنوي لخام غرب تكساس الى 26% ولخام برنت 32.6% والنفط الكويتي بانخفاض 33.3% على أساس سنوي، بعد أن هبطت لمستويات تاريخية غير مسبوقة مسجلة للخام الاميركي الى مستوى 37 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، نتيجة زيادة حجم المخزون من عقود شهر مايو الماضي، وتراجع خام برنت الى مستويات 5 دولارات للبرميل والنفط الكويتي الى 12 دولاراً وفق بيانات رويترز في بداية الأزمة.

من ناحية أخرى ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت مسجلاً 117.1 نقطة وفقاً لبيانات الادارة المركزية للاحصاءات بنهاية أغسطس، بالتالي سجل معدل التضخم أقل من 1% عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الثاني، فيما بلغ 2.2% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيراً على أساس سنوي.

