ميزانية أميركية تاريخية تتجاوز 1.4 تريليون دولار

مال وأعمال

رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفاً اياها بـ«العار»، ودعا خصوصاً الى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.

وقال ترامب في فيديو عبر تويتر «أدعو الكونغرس الى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية الى 2000 أو 4000 دولار للزوجين» في اشارة الى الأموال المخصصة للعائلات. وأضاف «كما أدعو الكونغرس الى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا».

وبدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وكأنها استقبلت رسالة ترامب بشكل ايجابي، حيث غردت كاتبة: «رفض الجمهوريون مراراً تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس للمدفوعات المباشرة. أخيراً، وافق الرئيس على 2000 دولار، الديموقراطيون مستعدون لتقديم هذا بموافقة بالاجماع. دعونا نفعل ذلك!».

أما زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر فقد غرد كاتباً: «نحن سعداء لتمرير المزيد من المساعدات التي يحتاجها الأميركيون» لكنه شدد أيضاً على أن ترامب «يحتاج الى التوقيع على مشروع القانون لمساعدة الناس وابقاء الحكومة مفتوحة».

الى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب،

جو بايدن، ، أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من وباء «كوفيد-19»، معبرا عن قناعته بامكان التوصل الى حل وسط مع المعارضة، وفقاً لوكالة «فرانس برس». واعتبر بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون (شمال شرق) أن الخطة التي تم التصويت عليها الاثنين والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي «خطوة أولى» لكنها لن تكون كافية.

وأضاف «الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع. وأستطيع ومن واجبي أن أطلب منهم العمل مجددا العام المقبل».

وقال «علينا أن نعمل في شكل منسق بين الحزبين. بهذه الطريقة فقط لنتجاوز الأزمة»، مستعيداً رسالته لتوحيد الصفوف بعد الانقسامات التي أثارتها 4 أعوام من ولاية دونالد ترامب.

الجدير بالذكر ان الكونغرس الأميركي بمجلسيه خرج بعد مناورات سياسية وحزبية، بميزانية مالية وحزمة مساعدات لمواجهة تبعات وباء كورونا الاقتصادية، تعد من بين الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.

فقد أجاز المشرعون الأميركيون ميزانية الانفاق الحكومي للعام المقبل والتي قدرت بترليون وأربعمئة مليار دولار، بالاضافة الى حزمة مساعدات لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا بملبغ وصل الى تسعمئة مليار دولار.

وقال هال لامبارت، المستشار المالي السابق لعضو مجلس الشيوخ تيد كروز، لسكاي نيوز عربية، انه يعتقد أن هذه الحزمة كافية، مشيرا الى أهمية الانتظار لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر أو أربعة، قبل الحديث عن مساعدات اضافية.

وأوضح لامبارت أن توفر اللقاح المضاد لـ«كورونا» من شأنه أن يساعد في عودة الحياة الاقتصادية الى شكلها الطبيعي، مطالبا بضرورة اطلاق الاقتصاد بكامل طاقته أواخر الربيع المقبل، ما سيقي من الحاجة الى مساعدات اضافية، محذرا في الوقت نفسه من الدين العام الذي يتصاعد بشكل كبير.

وقدّرت حزمة الانعاش المالي الخاصة بوباء كورونا لوحدها بحوالي تسعمئة مليار دولار، وينتظر أن يخصص منها خمسة وعشرون مليار دولار مساعدات للمستأجرين، واثنان وثمانون مليارا للكليات والمدارس، ومائتان وأربعة وثمانون مليارا قروضا لأصحاب الأعمال، اضافة الى المبالغ المالية المباشرة للأميركيين التي تقدر بستمئة دولار للشخص، اذا كان من مستحقيها، ودعم مالي للعاطلين عن العمل.

من جانبه، أكد الخبير المالي كريس ماركاوسكي، لسكاي نيوز عربية، أهمية وضع الأموال في يد أصحاب المشاريع حتى يتمكنوا من اطلاق أعمالهم، وبعد ذلك اعادة الناس الى وظائفهم.

وشدد أن هذه هي الحالة التي يجب أن يعمل من خلالها الاقتصاد الأميركي، منتقدا الحزمة المالية التي تمت الموافقة عليها، بالاشارة الى أنها تحتوي على الكثير من التفاصيل التي ليس لها معنى.

يشار الى أن هذا التشريع المالي وافق عليه ثلاثمئة وتسعة وخمسون عضوا في مجلس النواب الأميركي، وعارضه ثلاثة وخمسون، بينما وافق عليه اثنان وتسعون عضوا في مجلس الشيوخ وعارضه ستة فقط.

بقي أن نشير الى أنه ومع تجاوز مستوى الدين العام الأميركي سبعة وعشرين تريليون دولار، هناك من يشدد على أن الاقتصاد الرأسمالي لا يحتمل المزيد من حزم المساعدات المالية، بينما يرى الطرف المقابل أن تفشي «كورونا» خلق حالة اقتصادية تبرر التدخل الحكومي.

