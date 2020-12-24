هبوط أسعار النفط مع زيادة المخزونات العالمية

مال وأعمال

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1%، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأميركية، في حين تسبب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في هزة بالأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 1.4%، الى 49.37 دولاراً للبرميل في التعاملات الصباحية، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، أو 1.4%، الى 46.35 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين بنحو 2% في تراجع للجلسة الثانية على التوالي. والى جانب الشكوك التي تكتنف الوضع في الولايات المتحدة، لا تزال سوق النفط متوترة بشأن تعافي الطلب، اذ تعصف ببريطانيا سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد، ما حدا بالكثير من البلدان لاغلاق حدودها أمامها.

وأفاد تقرير من معهد البترول الأميركي أول من أمس بأن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 ملايين برميل.

وتضرر النفط أيضا من تهديد ترمب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا انه يريد أن يرفع الكونغرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون.

