«HSBC»: شركات الشرق الأوسط متفائلة بتحسن التجارة الدولية

مال وأعمال

أكد دان هوليت، الرئيس الاقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا، أن الشركات التجارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أكثر تفاؤلاً بشأن تعافي التجارة الدولية، اذا ما تم مقارنتها مع الشركات الدولية.

وأضاف هوليت في لقاء له مع «العربية» أن 77% من الشركات في الشرق الأوسط تؤمن بعودة الأعمال التجارية، لما كانت عليه في السابق، مقارنة بثلثي الشركات العالمية.

وتابع «اذا نظرت الى التجارة الدولية، أعتقد أنه من الانصاف القول ان الشركات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تدرك أن المضي قدماً سيكون بالتأكيد أكثر صعوبة مما كان عليه قبل 18 شهراً. لكن الحقيقة هي أن الشركات في الشرق الأوسط متفائلة».

وأضاف «86% من الشركات في الشرق الأوسط تعتقد أنه سيكون هناك مستقبل أفضل للتجارة في العامين المقبلين، مقارنة بـ70% فقط على مستوى العالم. في الواقع، 10% فقط من الشركات في الشرق الأوسط لديها توقعات سلبية في ما يخص التجارة في العامين المقبلين، مقارنة بـ25% تقريبا اذا ما قارنا ذلك بالشركات العالمية. أعتقد أن السبب وراء ذلك هو أن الشرق الأوسط كان مبنياً على كونه سوقاً دولياً».

وأضاف هوليت» لدينا العديد من الشركات الهامة في جميع أنحاء المنطقة ليس فقط في دبي وأبوظبي بل أيضا في جميع أنحاء المنطقة، لذلك أعتقد أنه لدينا الكثير من الأسباب للتفاؤل، لأن هذه منطقة في طريقها الى التعافي، وأعتقد أن هذا ما سيحدث في العامين المقبلين».

