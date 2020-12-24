دينا الشربيني بطلة «قصر النيل» في رمضان

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استقرت الممثلة المصرية دينا الشربيني على سيناريو مسلسل بعنوان «قصر النيل» لتنافس به في الموسم الرمضاني المقبل. من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة i Productions للمنتج محمد مشيش. ونشر عبدالمالك على حسابه عبر فيسبوك، صورة سيلفي التقطتها دينا، وظهر معها بصحبة مخرج المسلسل، وعلق: «قصر النيل رمضان2021 بإذن الله، دينا الشربيني، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.. يا رب خير». وكشفت مصادر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق يشبه أجواء مسلسل «جراند أوتيل»، ومن المقرر أن يتم حسم فريق العمل خلال الأيام القادمة، قبل انطلاق التصوير الشهر المقبل.

