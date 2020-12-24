الصيداوي: «يالخليجي».. تجمع نبيل شعيل وعبدالله الرويشد

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انتهى الموزع الموسيقي ربيع الصيداوي من توزيع عدد ممن الاغاني التي تجمعه مع عدد من النجوم الكبار والشباب ومن تلك الاعمال التي ستطرح تعاونه مع الفنان مطرف المطرف في اغنية سنغل تنزل خلال رأس السنة وهي بعنوان «اذا قلبك» للشاعر منصور الشادي واغنية وطنية اخرى بعنوان «صوت واحد» مهداة الى صاحب السمو الامير من كلمات عبدالله العماني كما يوجد له تعاون مع الفنان القدير نبيل شعيل في اغنية سنقل بعنوان «الأسد» وهي من كلمات العالية والاعمال جميعها من الحان حمد راشد الخضر كما يوجد له تعاون مع الملحن القدير محمد المرزوقي في اوبريت وطني يشارك فيه 10 فنانين قطريين وذكر ان هناك اتفاقيات لمشاريع غنائية اخرى قادمة سترى النور.

مسؤولية كبيرة

وبسؤاله اذا ما كان يمثل له تعاونه خارج الكويت والاستعانة به قال: بالطبع يضعني امام مسؤولية كبيرة جدا وهذا الامر لمسته عند مشاركتي في احد الاعمال في قطر وكان معي فرقة موسيقية ينتمي افرادها الى عدد من دول العالم خاصة عندما يقولون هذا الشخص من الكويت وتتم الاستعانة بنا في اعمال ضخمة خاصة ان هناك دولاً لاتوجد اي مشكلة انهم يتعاونون مع اي موهبة سواء عربية او عالمية وتطعيم هذه الاعمال ايضا بالعناصر القطرية والخليجية حتى لا تضيع الهوية الثقافية والفنية عن تلك الاعمال وانا افتخر ايضا اذا وجدت اي فنان او ملحن او موزع كويتي يكون عنصرا فعالا في تلك النوعية من الاعمال النخبوية.

واما عن تركيزه على تعاونه الفني مع ملحن معين قال: البعض يوصفها بالخطورة من ناحية عدم التكرار في نفس كوادر العمل وانا حريص «وايد» على هذه النقطة وهو عندما تعمل مع فنان وتتعود عليه اهم امر ألا يكون تكراراً.

أغنية خليجية

كما اعلن الصيداوي عن وجود اغنية وطنية كبيرة تجمع كلا من نبيل شعيل وعبدالله الرويشد وهي تتغنى في دول الخليج العربي وتعنى بالترابط والاواصر التي تجمع هذه الدول كعائلة واحدة والبعد عن الخلاف وعنوانها «يالخليجي» للشاعر خلف الخطيمي ومن المنتظر ان يتم الاعلان خلال المصالحة الخليجية التي سوف تتم خلال يناير القادم.

وعن أهمية التوزيع الموسيقي في الاغنية قال : التوزيع الموسيقي له دور واضح في الأغنية ونادراً ما يتم الاستغناء عنه في الأغنية الخليجية.

فالموزع الموسيقي هو المسؤول عن الجو العام للأغنية من اختيار الإيقاع، السرعة والآلات المصاحبة، إضافة إلى المقدمة الموسيقية والصولو والتحويلات الموسيقية وغيرها لذلك نجد ان التوزيع الموسيقي سبب في نجاح الكثير من الأغاني ويكون اي فنان حريصا على ان يختار من لديه الخبرة في ذلك المجال، كما ان الناس يظنون أن الملحن هو الذي يعمل كل شيء في الأغنية حتى تظهر لهم بالشكل الذي شاهدوه أو سمعوه، فالصورة النمطية عن الملحن ما زالت موجودة في ذهن الناس وأعتقد أن السبب في هذا هو الموزع الموسيقي لهذا نجده لا يبرز في الإعلام وتجد الموزع هو من يتكلم عن نفسه.

