العبدالجليل: تمديد معرض الكتاب الافتراضي حتى أعياد فبراير

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أعلن امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل عن تمديد مدة معرض الكويت الافتراضي للكتاب لفترة شهرين إضافيين وذلك لغاية فبراير 2021 وبتعاون بناء مع الشريك الاستراتيجي المتمثل في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقال العبدالجليل. «يأتي هذا القرار لأسباب عديدة، أولها استمرار المعرض حتى تاريخ الأعياد الوطنية القادمة التي يوليها المجلس أهمية كبيرة قبل سيطرة جائحة «كورونا» على الحياة العامة وذلك من خلال العديد من الأنشطة الفنية والاحتفالية، والتأكيد على إصرار المجلس الاستمرار في تقديم خدماته للجمهور في ظل توقف العديد من الأنشطة البشرية في العالم أجمع».

وأضاف « ومن بين الأسباب الرئيسة الأخرى لقرار التمديد استمرار تقديم طلبات دور النشر والمكتبات للاشتراك في المعرض حيث وصل عددها حالياً 60 داراً ومكتبة بعناوين فاق عددها الـ 6 آلاف عنوان، ويضاف إلى ذلك كثافة ارتياد القراء والمتصفحين لموقع المعرض بما يفوق الألف شخص يومياً، وبمعدلات شراء وصلت إلى أكثر من 70 إصدارا وبمبالغ تفوق الـ 1000 دينار يومياً».

وختم العبدالجليل تصريحه بالقول إن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يقدِر رغبة الجمهور وتوقه للقراءة واقتناء الكتب ، وسيسعى بموجب ذلك إلى استمرار النسخة الإلكترونية مع معرض الكتاب التقليدي السنوي في السنوات القادمة وذلك حرصاً منه على استمرار ثقافة الفضاء الالكتروني في تقديم الخدمات الثقافية المتنوعة ومن بينها المحاضرات والمعارض الفنية التشكيلية بشكل افتراضي كما حدث منذ فبراير الماضي وحتى هذه اللحظة.

يذكر أن المعرض قد بدأ أعماله في 29 نوفمبر الماضي ولمدة شهر واحد فقط.

