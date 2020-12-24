فوائد صحية مهمة لثمرة الأفوكادو

مرأة

إلى جانب تعدد وصفات الأفوكادو الشهية، فهو أيضا متعدد الفوائد الصحية على جسم المرأة. نظرا لاحتوائها على عدد كبير جدا من الفيتامينات المهمة، والعناصر الغذائية المفيدة في حماية الجسم من التعرض للاصابة بالأمراض الصحية المزمنة. ثمار الافوكادو أيضا من النباتات الرائعة التي لها قيمة غذائية هائلة. فهو مصدر ممتاز من البوتاسيوم والكالسيوم والألياف الغذائية. لكلي تتعرفي أكثر عن فوائد الأفوكادو الصحية تابعي معنا هذا المقال سيدتي.

الحفاظ على صحة القلب

من الفوائد الصحية المذهلة لفاكهة الأفوكادو اللذيذة أنه يحافظ على صحة وسلامة القلب والشرايين. نظرا لقدرته الفائقة على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتوسيع الأوعية الدموية. مما يقلل من خطر الاصابة بانسداد الشرايين وتوقف عضلة القلب. لأن الافوكادو من المصادر الغنية بعنصر البوتاسيوم والكالسيوم، فهو يقي من التعرض للاصابة بالأزمات والنوبات القلبية الحادة. كما أن فاكهة الافوكادو تحتوي على فيتامين B6 وحمض الفوليك، اللذين يعملان على تنظيم مستويات الحمض الأميني الذي كلما ارتفع زاد احتمالية الاصابة بأمراض القلب.

لصحة العين والفم

يلعب الأفوكادو دورا كبيرا جدا في الحفاظ على صحة العيون، وتقوية النظر ووضوح الرؤية. نظرا لأن الأفوكادو من أكثر الفواكه الطبيعية الغنية بمادة الوتين الكاروتين، والتي تقوم بدورها في حماية العيون من الاصابة بالضمور البقعي الذي يؤدي الى اعتام عدسة العين. ويقلل من خطر الاصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن. تساهم فاكهة الأفوكادو في تعزيز صحة الفم من خلال دوره في حماية الأسنان واللثة من التعرض للبكتيريا والفطريات الضارة.

يحارب الجزئيات الحرة

من أهم الفوائد الصحية التي يتمتع بها الافوكادو هو أنه يقوم بمحاربة الجزيئات الحرة، التي تعتبر من أحد العوامل الرئيسة التي تسبب أمراض السرطانات العديدة.

وذلك لأن ثمرة الأفوكادو تحتوي على نسبة عالية جدا من المواد المضادة للأكسدة والتي من أبرزها مادة الجلوتاثيون الأساسية التي تعمل على حماية المرأة من التعرض للاصابة بسرطان الثدي.

كذلك يقي الرجل من الاصابة سرطان البروستاتا.

تعمل ثمرة الأفوكادو على منع نمو الخلايا السرطانية، وتحد من انتشارها داخل الجسم باعتبارها من المصادر الممتازة الأحماض الدهنية وأحماض الأوميجا 3.

يمنع العيوب الخلقية

فاكهة الأفوكادو من الفواكه الهامة جدا للمرأة الحامل، وذلك لأنها من المصادر الغنية بحمض الفوليك الذي يعمل على وقاية الجنين من الاصابة بالتشوهات والعيوب الخلقية، مثل عيب الأنبوب العصبي والسنسنة المشقوقة.

يعمل حمض الفوليك على تشكيل الخلايا العصبية وأنسجة الدماغ لدى الجنين.

