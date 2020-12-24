علاج الكوليسترول برجيم نباتي متكامل

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الكوليسترول هو صديق الانسان وعدوه في نفس الوقت فهو عبارة عن مادة شمعية لزجة تتواجد في كل خلية موجودة في أجسامنا وتساعد على تكوين أغشية الخلايا لجميع أنسجة الجسم. يقول الدكتور محسن رمضان استاذ التغذية العلاجية ان هذه المادة تلعب دورا كبيرا في عمليات الأيض والتمثيل الغذائي ولكنها تقوم بهذه الوظائف اذا كانت نسبته منتظمة بالدم أما اذا ارتفعت تتسبب في نتائج عكسية وقد تسبب أمراض خطيرة كأمراض القلب وتصلب الشرايين والسمنة المفرطة. قد ترتفع معدلات الكوليسترول في الدم اذا تناولتِ أطعمة غنية بالكوليسترول والتي تتواجد في البيض واللحوم الحمراء وغيرها. لكن، ما هي اهم اعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم؟ كيف يمكننا علاج ارتفاع الكوليسترول عن طريق ريجيم نباتي وصحي؟ أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم هناك عدة أعراض تشير الى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم منها زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات السكر بالدم، كما تشعر المريضة بالتعب الشديد والارهاق مع ظهور تدرنات جلدية صفراء اللون في القدم وحول العينين. ريجيم نباتي لعلاج ارتفاع الكوليسترول يقول الدكتور محسن رمضان أستاذ التغذية العلاجية انه لا يمكننا تحديد نظام ريجيم معين لاعتماده نظرا لاحتياجات كل جسم الذي يختلف عن الآخر، لهذا فعلينا الاعتماد على نظام غذائي صحي ومتكامل مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول والاعتماد على هذه الأطعمة المفيدة و المناسبة في نفس الوقت لمن يعتمدن على نظام غذائي نباتي.