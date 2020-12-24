دراسة: الرمان يكافح الشيخوخة ويقوي العضلات

مرأة

فاكهة الرمان من أروع الفواكه الصحية جدا للجسم وذلك بسبب الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة التي تحتويها حبات الرمان اللؤلؤية ومع اجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية الجديدة تم اكتشاف فائدتين حديثتين لفاكهة الرمان وهي أن الرمان مكافح للشيخوخة ومقوي للعضلات.

أثبتت دراسة طبية سويسرية جديدة تم اجرائها في المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية في سويسرا تحت اشراف مجموعة كبيرة من الأطباء والباحثون، أن فاكهة الرمان من أقوى الفواكه الطبيعية التي تكافح الشيخوخة وتحد من ظهورها وعلامتها خاصة بعد تقدم السن والبلوغ لسن اليأس وذلك بعد أن وجدوا أن حبات الرمان الحمراء غنية بمستويات عالية من المركبات الكيميائية الطبيعية الفعالة في مقاومة الشيخوخة ومقوي للعظام والعضلات.

ظهرت نتائج الدراسة بعد أن خضعت الأطباء باجراء تجارب الفئران حيث قاموا بمنح الفئران المتقدمة في السن مادة «يورولايثين ايه» وهذه المادة هي مادة حمضية موجودة بحبات الرمان واكتشفوا أن هذه الفئران أصبحت قادرة على الركض بشكل سريع وبنسبة تصل الى 42%، لذلك أوضح الباحثون أن مادة «يورولايثين ايه» التي يحتويها الرمان بكثرة من أبرز المواد الطبيعية القوية والفعالة في حماية العضلات والمفاصل من الاصابة بالشيخوخة.

كما أشارت الدراسة الى أن حبات الرمان تسهم في تقوية العظام وتنشيط العضلات والحد من الاصابة بتشنجات المفاصل وذلك بفضل مادة «يورولايثين ايه» السحرية فهي قادرة على تنشيط الميتوكوندريا وهذه عبارة عن بكتريا موجودة بالأمعاء عند تناول ثمار الرمان بصفة يومية فانه يعمل على اصلاح تلف هذه البكتريا الموجودة بمصانع الطاقة بالخلية ويعزز من قدرتها على العمل مع تحويل المواد الغذائية الى طاقة وبالتالي تصبح الخلايا حية وسليمة وهنا تقاوم الأنسجة والخلايا مرض الشيخوخة المبكرة.

بينما عصير الرمان فهو أيضا يساعد بشكل كبير في تقوية الغضاريف والعظام وذلك بفضل الانزيمات التي تفرزها حبات الرمان وتمنع من اصابة العظام بالهشاشة كما أنها تمنع من تآكل الغضاريف والعضلات وذلك حسب ما قاله الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية.

