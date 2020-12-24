الحريري: لبنان يواجه خطر «الانهيار السريع»

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بيروت- الوكالات: حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أمس من أن بلاده «تواجه خطر الانهيار بشكل سريع جدا». وقال الحريري، خلال مؤتمر صحافي «يجب تشكيل حكومة من الخبراء..ويجب تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت». وأضاف: «يجب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة لإعادة الوضع في لبنان إلى طبيعته».

واكّد رئيس ?الحكومة? المكلّف?، بعد لقائه الرئيس اللبناني ?ميشال عون? في ?قصر بعبدا?، أنّه «لاتزال هناك تعقيدات أمام ?تشكيل الحكومة?، وأنّ الانهيار في ?لبنان? بحاجة لحكومة اختصاصيّين لإيقافه»، متمنيًا أن «تكون هناك حكومة، ولكن لا تزال هناك تعقيدات واضحة، والأكيد أنّ هناك وضوح في المشاكل السياسية الموجودة».

ولفت الحريري إلى «أنّني أريد حكومة اختصاصيّين، وأنا مصّر على ذلك، وكذلك ?الرئيس عون? يريد حكومة من هذا النوع»، مشدّدًا على «أنّني لن أتوقّف عن العمل إلى حين تشكيل حكومة اختصاصيّين».

وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي كشف بعد لقائه عون في قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي أنه طلب من الحريري إطلاعه على سبب التأخير في تأليفها، وأشار إلى أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في ظل حكومة تصريف أعمال.

وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الحالي تشكيلة لحكومة جديدة، وقال إن لقاءه بالرئيس عون جرى «في جو إيجابي»، إلا أنه لم يسجل أي خرق في جدار أزمة تأليف الحكومة. وذكر مكتب عون حينها أن الرجلين اتفقا على محاولة «معالجة الفروقات» بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.

من جهته حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من «خطر يهدد لبنان» في ظل حالة «إنكار اللبنانيين لواقعهم». واصفاً لبنان بأنه يغرق مثل «سفينة تايتانيك تغرق من دون موسيقى»، وفق تعبيره.

يذكر أن حكومة تصريف الأعمال الحالية استقالت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت. وبعد مرور 4 أشهر على استقالة الحكومة، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة. وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة فتهاوت قيمة العملة بنحو 80% مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.

