«كورونا» يسجل أسوأ أرقام تفشٍ أسبوعية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات «كورونا» الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وأن نصف الإصابات في الأميركتين. وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 ملايين في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وزادت الوفيات الجديدة 4% أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.

من جانب آخر، أظهر إحصاء لوكالة «رويترز» أن أوروبا أصبحت أول منطقة في العالم تتجاوز وفيات «كورونا» بها نصف مليون حالة، بينما تهدد سلالة جديدة من الفيروس اكتُشفت في بريطانيا إجراءات الحد من انتشار الجائحة في المنطقة. وتسببت تقارير عن ظهور السلالة الجديدة خارج إنكلترا في فرض عزل عام قبل عيد الميلاد وأرغمت عشرات الدول على إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا هذا الأسبوع. وللحد من انتشار السلالة الجديدة تبحث الدول الأوروبية فحص المسافرين على الرحلات القادمة من بريطانيا وإلزامهم بحجر صحي لدى وصولهم. وطبقا لإحصاء «رويترز» سجلت أوروبا نحو 30% من الوفيات والإصابات بـ«كوفيد-19» على مستوى العالم إلى الآن.

وفي تطور جديد، أكد جيش تشيلي أن فيروس «كورونا» وصل إلى القارة القطبية الجنوبية، التي كانت القارة الوحيدة الخالية من الفيروس، في حين سارع مسؤولو الصحة والجيش لإجلاء وعزل العاملين في محطة أبحاث نائية محاطة بالمحيط والجبال الجليدية.

وفي الولايات المتحدة، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن «إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17.9 مليونا، بزيادة 183 ألفا و927 حالة عن الإحصاء السابق». وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 318 ألفا و569 بعد تسجيل 1725 وفاة جديدة.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأميركية بالضرورة جميع الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة. يأتي هذا بينما تلقى وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، ومدير المعهد الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي، الجرعة الأولى من لقاح شركة «موديرنا» المضاد لفيروس «كورونا».

