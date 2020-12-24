أبوظبي تخفف الإجراءات الاحترازية وتلغي «فحص الدخول»

عربيات ودوليات

أبوظبي- الوكالات: أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي عن تحديث الإجراءات الوقائية مؤكدة إلغاء مراكز الفحص في نقاط الدخول إلى الإمارة اعتباراً من 24 ديسمبر الحالي. واعتمدت اللجنة رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفقَ الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالإضافة إلى تعديل مدة صلاحية النتيجة السلبية لفحص مسحة الأنف «PCR» أو فحص الليزر «DPI» المستخدم لدخول الإمارة من 48 ساعة إلى 72 ساعة، واستبدال فحصي اليوم الرابع والثامن بفحص يجرى في اليوم السادس من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته 6 أيام متتالية.

الى ذلك، اعلنت حكومة إمارة دبي امس إنها بدأت حملة تطعيم بلقاح «فايزر-بيونتك» مجانا لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس «كورونا».

تأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر لقاحا طورته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية «سينوفارم». ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في البلاد إعلانها التسجيل الطارئ للقاح «فايزر- بيونتك» بناء على طلب من شركة «فايزر».

وكانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني لسكانها وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إن فعاليته 86% مستندة إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في بيان على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء «حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد «كوفيد-19» بلقاح فايزر في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء». وجاء في رسالة على الخط الساخن لهيئة الصحة بدبي أن المرحلة الأولى من التطعيم بلقاح «كوفيد-19» ستكون للمواطنين والمقيمين في دبي وأعمارهم 60 عاما أو أكثر وكذلك المصابين بأمراض مزمنة وتزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وتضررت دبي، مركز المال والأعمال في الإمارات، بتفشي الفيروس كثيرا حيث تأثرت سلبا قطاعات السياحة والعقارات والتجارة. وحذرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في وقت سابق من العام الجاري من أن اقتصاد دبي سينكمش 11% هذا العام أي ما يمثل تقريبا أربعة أمثال تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.

