«مصر الخير» تتحمل نفقات إقامة المصريين العالقين في الإمارات

عربيات ودوليات

أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم،أنه تم الاتفاق مع مؤسسة «مصر الخير»،على تحمل المؤسسة لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات الذين كانوا سيدخلون الكويت، وتأثروا بقرار تعليق الطيران، موضحة أن الأولوية في تحمل تلك النفقات ستكون لمن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بالإمارات، وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين،ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة. وأكدت،على أن الأولوية لتحمل نفقات الإقامة لمن كانت رحلاتهم مقررة اليوم ، وتدريجياً حتى انتهاء الأسبوع المعلن من الجانب الكويتي لتعليق حركة الطيران من وإلى الكويت.

وتابعت، أنه إذا امتدت فترة تعليق الطيران بالكويت فسيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والشركات السياحية الحاجزين بها رحلاتهم إلى الإمارات كدولة «ترانزيت»، وسيتم العرض على المصريين العالقين العودة إلى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بطرح استمارة تسجيل للعالقين المصريين بالخارج سجل بها أكثر من 1500 مصري حتى الأربعاء،أظهرت وجود نحو 90% منهم بالإمارات في طريقهم إلى الكويت.

