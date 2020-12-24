2020 العام الأكثر فتكاً بتاريخ أميركا

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واشنطن- الوكالات: تشير التقديرات إلى أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة مع نهاية 2020 ستتجاوز الـ 3.2 ملايين وفاة، ما يجعلها السنة الأكثر فتكا في تاريخ البلاد. وتتضمن هذه التقديرات وفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد التي تجاوزت 320 ألف وفاة، وهي ما زادت معدلات الوفاة عن مستوياتها. ووفق تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس» تقدر الزيادة في معدلات بـ 400 ألف وفاة عما كانت عليه الأعداد في 2019، وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 15% على الأقل في الوفيات في أميركا. وتعتبر هذه الزيادة في أعداد الوفيات الأكبر منذ زمن الحرب العالمية الأولى عندما توفى مئات الآلاف من الجنود الأميركيين بـ«الانفلونزا الإسبانية» حيث زادات معدلات الوفيات بأكثر من 50% في 1918 مقارنة مع 1917. وتشير بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» إلى أن معدلات الوفيات كانت قد شهدت في 2019 تراجعا طفيفا وارتفع متوسط الأعمار، حيث تراجعت وفيات أمراض القلب والسرطان. ولكن مع تقديرات 2020 فإن متوسط الأعمار المتوقع سيتراجع بنحو 3 سنوات عما هو عليه. وفي 2019 بلغت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة 2.8 مليون وفاة، وهو ما زاد من متوسط الأعمار بنحو ستة أسابيع، ليصبح 78.8 عاما.ووفق المؤشرات المتوفرة لدى «CDC» فإنه خلال 2020 زادت معدلات الانتحار، والوفيات بسبب جرعات زائدة من المخدرات أو من العقاقير الأفيونية. وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و693 ألفا و576 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019. وأصيب أكثر من 76.7 مليون شخصا في العالم، وتعافى منهم 48.8 مليون شخصا على الأقل.