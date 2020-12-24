قطر: لا معوقات أمام حل الأزمة الخليجية

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني انه كان هناك اختراق في الأزمة الخليجية حدث قبل اسبوعين.

وأضاف الوزير القطري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف امس في موسكو انه «لا توجد معوقات امام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي»، وأن «قطر تحاول تجاهل اي معوقات تظهر»، وأنها لا تلتفت للأمور الصغيرة.

واضاف ان المناقشات حول المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط، ولكن الرياض كانت تمثل باقي الدول الأطراف وتابع «هناك اختراق حدث قبل اسبوعين من خلال البيان الذي صدر عن وزير خارجية الكويت، وكان هناك اتفاق مبدئي لاطار عمل للوصول الى المصالحة»، مضيفا «ننظر بايجابية لهذه التطورات وثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي». وأكد الوزير على وحدة مجلس التعاون الخليجي، وأن «شعوب دول المجلس هي الخاسر الأكبر من هذه الأزمة»، مشددا على ان كافة الأزمة يجب ان تحل بالحوار المباشر.

وأضاف ان قطر «تنظر لمسألة امن الخليج كأولوية» وترى ان التصعيد ليس في مصلحة اي طرف، مشيرا الى ان قطر ترحب باجراء حوار بين الدول الخليجية وايران وأي مبادرات تجعل المنطقة مستقرة.

من جانبه اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الجانبين بحثا الأوضاع في الخليج، مشددا على اهمية تشكيل مفهوم امني جماعي في الخليج.

وفي سياق متصل اكد وزير الخارجية القطري ضرورة التوصل لحل عادل لقضية الشعب الفلسطيني مبني على الشرعية الدولية، مشددا على ان انه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية الا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية.

بدوره شدد لافروف على ان اتفاقيات التطبيع بين بعض الدول العربية واسرائيل لا يجوز ان تحل محل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف الوزير الروسي انه بحث مع نظيره القطري الأوضاع في سورية وليبيا، وأنهما اتفقا على ضرورة التوصل لتسوية سياسية فيهما ضمن قرارات الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية ان روسيا وقطر تحافظان على حوار منتظِم على اعلى المستويات. وأشارت الى ان محادثات الوزيرين ركزت على اعطاء دفعة لتطوير التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.

وقالت قناة «الجزيرة» القطرية ان الوزيرين بحثا عدد من القضايا والملفات الاقليمية والدولية، كما اكدا عزما البلدين تعزيز ملفات التعاون الثنائي خاصة في الجانب الاقتصادي. وأضافت ان الجانبين اكدا تطابق وجهات النظر في عدد من القضايا، لا سيما ضرورة الحل السياسي للأزمة في ليبيا وسورية.

