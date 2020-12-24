«واس»: السعودية تمضي بثقلها ومكانتها في حماية وتحصين وحدة «الخليجي»

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» تقريرا ابرزت فيه «تنوع المواقف السعودية مع دول المجلس وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية - الخليجية».

وذكر التقرير ان «المملكة العربية السعودية تحرص على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند الى ما تشكله من عمق استراتيجي وثقل عربي واسلامي ودولي.. وخطت المملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981، نهجاً متوازناً يرفد كل جهد ويؤازر ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات او مستجدات تطرأ سواء في وجهات النظر اوعلى ارض الواقع، حيث كفلت السياسة السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية - الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والاٍسلامية والدولية».

واكد التقرير ان «المملكة العربية السعودية تمضي بثقلها ومكانتها الاقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة؛ واسناداً لوحدة الموقف غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً امام اي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وانجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون».

