عقوبات أميركية جديدة على سورية تطال «المصرف المركزي»

عربيات ودوليات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سورية، واستهدفت مصرف سورية المركزي وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات في القائمة السوداء، ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان ان وزارته فرضت عقوبات ايضا على اسماء الأسد زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، واتهمتها بعرقلة الجهود الرامية الى حل سياسي للحرب، الى جانب عدد من افراد اسرتها. وأضاف بومبيو ان بلاده ستواصل السعي من اجل محاسبة من يطيلون امد هذا الصراع.

من جهتها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل ان العقوبات الجديدة تضيف فردين و9 كيانات تجارية ومصرف سورية المركزي الى قائمة العقوبات.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ان «قانون قيصر» الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب قبل عام هو خطوة مهمة في محاسبة نظام الأسد على الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه.

وأكد ان وزارة الخزانة ستواصل استخدام جميع ادواتها لفضح اولئك الذين يقفون الى جانب نظام الأسد وتمكين هذه الجرائم من الاستمرار، مضيفا ان وزارة الخارجية الأميركية فرضت عقوبات على 6 اشخاص آخرين.

وبحسب البيان، فان وزارة الخزانة تهدف من خلال هذا الاجراء الى منع اي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، واجبار النظام على وقف اعماله المروعة ضد الشعب السوري، ودفعه الى الالتزام بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة.

من جهته، أوضح المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الاميركية الى سورية، جويل رايبورن ان الرئيس ترامب وقع قبل عام على «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سورية الذي اجاز فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال رايبورن في ايجاز صحافي عبر الهاتف شاركت فيه «النهار»: لهذه الغاية تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 شخصاً وكياناً آخر، بما في ذلك مصرف سورية المركزي.. هؤلاء الأفراد والشركات الفاسدة يعرقلون الجهود المذولة للتوصل الى حل سياسي وسلمي للنزاع السوري، مشيرا الى ان من بين الاشخاص الخاضعين للعقوبات اسماء الاسد وبعض اقاربها المباشرين المقيمين في المملكة المتحدة.

وأوضح المبعوث ان العقبة الأكبر امام التوصل الى حل هي عدم رغبة النظام في وضع حد للكارثة، لذلك فرضنا عقوبات على احد مهندسي معاناة الشعب السوري وهو اللواء كفاح ملحم قائد المخابرات العسكرية السورية.

وحول رؤية الادارة الاميركية الجديدة للازمة السورية، قال رايبورن ان السياسة الاميركية مبنية على اهداف ثلاثة هي هزيمة «داعش» و«القاعدة» ومساعدة الشعب السوري.

