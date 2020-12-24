«ائتلاف النصر»: تخفيض قيمة الدينار إعلان حرب على الفقراء

عربيات ودوليات

رفض «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، رفضه تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، مؤكدا انه «اعلان حرب» على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقالت آيات مظفر الناطق باسم الائتلاف في تصريح خاص لـ «النهار»: «نرفض تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعاً امام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة، ويحمل الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية».

وأضافت، ان «استمرار الانفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، وسط تواضع البنى التحتية والخدمات ستؤدي الى نتائج غير محمودة..

كان يمكن للحكومة اتباع اجراءات افضل وأقل كلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها: تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، وتقديم موازنة تضغط فيها الانفاق غير الضروري كالتي قدمتها حكومة الدكتور العبادي للأعوام 2015-2018 التي قامت على تحديد الأولويات وضغط النفقات ومنع الهدر».

وأكدت آيات مظفر ان حكومة العبادي استطاعت وقتها تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، وأثبتت سياسة هيكلة الأولويات، وضغط الانفاق، وضبط نافذة بيع العملة، والتحكم بالمضاربات، وتعظيم الواردات الداخلية للدولة، وتقليل رواتب وامتيازات المسؤولين، نجاعتها بتجاوز الأزمة، والمحافظة على سعر صرف الدينار، وتأمين الرواتب، وحماية الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل.

ودعت المناطق باسم «ائتلاف النصر» لاعادة العمل باجراءات حكومة العبادي لتفادي الأزمة المالية الحالية، وقالت «ان التأسيس للاصلاح وتجاوز الأزمة الحالية لا يمكن ان يتحقق الا بحكم فعال متحرر من التخادم السياسي المصالحي، والاقتصاد كما الخدمات والأمن والسيادة، لن ينهض في ظل تشظي الحكم وتنازع مراكز القرار وتسيد الأطراف على المركز، وفي ظل استقواء الكل على الدولة ووحدة والزامية سياساتها وقراراتها، ولن يتنفس الاصلاح الصعداء في ظل الاقطاعيات السياسية وابتلاع الدولة حزبياً تحت عناوين المحاصصة».

وحول الوضع السياسي في العراق اليوم، وصفت مظفر الوضع بـ«الضبابي» اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، مؤكدة ان الحكومة تسير ببطء وضبابية ايضا في معالجة الملفات كافة.

وردا على سؤال حول دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لترميم «البيت الشيعي»، قالت مظفر «نثمن مبادرة السيد مقتدى الصدر وبقية رموز العملية السياسية الا اننا في ائتلاف النصر نعتقد ان الحل هو بالتقدم الى الامام وعدم العودة الى الخلف في مسألة التحالفات فبالمقابل سيتخندق الآخرون وينتج تحالفات مبنية على اساس طائفي لا على اساس منهج ادارة الدولة، لذا ان نعتقد الاساس في التحالف هو المنهج الذي يتفق عليه المتحالفون وليس اللون والمذهب والطائفة مع احترامنا لباقي التوجهات والرؤى الا اننا نرى ان الحل هو في تحالفات منهجية وواقعية تدعم بناء الدولة اولاً».

وفيما يخص الانتخابات اوضحت المتحدثة لـ«النهار» نعتقد ان توفير بيئة سليمة وامنة مع اعادة ثقة للمواطن للمشاركة في الانتخابات اهم من اقامة انتخابات تنقصها هذه القضايا المهمة لان نتائجها ستنعكس على استقرار البلد.

