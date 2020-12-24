القضاء يكشف عن عمليات تهريب العملة الأجنبية للخارج

عربيات ودوليات

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس، عن عمليات «غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد».

وذكر المجلس في بيان، ان «القاضي المختص اكد ان التحقيق وصل مراحل متقدمة وكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد».

وأضاف، ان «القضاء اصدر تعميماً الى جميع محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا».

وأشار الى ان «المجلس طلب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون».

وتابع، ان «محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الأجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية».

ويوم الاثنين الماضي، قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، ان الاقتصاد العراقي يمر بأصعب ازمة في تاريخه، وهي ازمة مركبة، ناتجة عن «أحادية وريعية اقتصاده».

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، السبت الماضي، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

