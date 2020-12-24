أتلتيكو واصل الصدارة وميسي تخطى بيليه

دوليه

حصّن أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الاسباني بفوزه على مضيفه ريال سوسييداد 2-0 أول من امس ضمن المرحلة الخامسة عشرة التي شهدت فوز برشلونة على مضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف نظيفة احدها للأرجنتيني ليونيل ميسي لينفرد بالرقم القياسي في عدد الاهداف في صفوف ناد واحد (644 هدفا) ويتخطى الاسطورة البرازيلي بيليه.

في المباراة الأولى سجل ماريو ايرموسو (49) وماركوس لورينتي (75). وعزز أتلتيكو مركزه الأول برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 26 نقطة في المركز الثالث.وهي الخسارة الثالثة تواليا لريال سوسييداد المتصدر السابق لـ«لاليغا» بعد ثلاثة تعادلات في اخر ست مباريات ما يجعل مركزه المؤهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل مهددا، لاسيما أن ملاحقيه كثر ويتقدمهم فياريال واشبيلية وبرشلونة.

وبعد شوط أول ممل لم ينجح فيه الفريقان بتسديد كرة واحدة على مرمى الخصم، استلم الضيوف المبادرة في الشوط الثاني وسجلوا هدفا سريعا من ركلة حرة مرر منها البلجيكي يانيك كاراسكو الكرة أمامية الى ماريو ايرموسو الذي حولها برأسه الى المرمى (49).

وفرض فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نفسه على مجريات نصف الساعة الأخير وكاد يسجل هدفا ثانيا عن طريق اللاعب نفسه لكن تسديدته مرت قرب المرمى (69). وقال سيميوني بعد المباراة «لقد قدمنا أخيراً مباريات جيدة. ورغم غياب (البرتغالي) جواو (فيليكس) كان الفريق متجانسا وملتزما». وعلى الرغم من غياب الأوروغوياني لويس سواريز عن التسجيل الا أنه نجح بسحب مدافعي سوسييداد ليفرغ لورينتي الذي سدد كرة مشتتة من الدفاع بيسراه على يسار الحارس أليكس ريميرو (75). وهو الفوز رقم 300 للمدرب الارجنتيني مع الـ«اتليتي» من اصل 499 مباراة في جميع المسابقات اي اكثر من اي مدرب اخر من اميركا الجنوبية في لا ليغا. وقال «هذا يعني لي الكثير، الكثير حقا. لقد جئت بفكرة مطلقة من اجل رفع أتلتيكو مدريد الى قمة هذه اللعبة. الاعتماد في كرة القدم يكون دائما على الاشخاص الذين اعمل معهم وعلى اللاعبين». واستعاد برشلونة رونقه بالفوز على مضيفه بلد الوليد المتعثر 3-0 ليرتقي الى المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية. وسجل الفرنسي كليمان لانغلي (21) والدنماركي مارتن برايثويت (35) والأرجنتيني ليونيل ميسي (65). واستهل الضيوف التسجيل بعد تمرير ميسي كرة أمامية على المقاس في عمق منطقة الجزاء لرأس الفرنسي لانغلي الذي أودعها ببراعة في المرمى (21). وضاعف برايثويت النتيجة بعد متابعته تمريرة الأميركي سيرجينيو ديست من على باب المرمى الخالي من حارسه جوردي ماسيب (35). وسجل ميسي الهدف الثالث بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد بيساره في الزاوية البعيدة للحارس (65). وانفرد ميسي بالرقم القياسي في عدد الاهداف في صفوف ناد واحد (644 هدفا) الذي كان يتقاسمه مع بيليه (643 هدفا).

وأهدر فياريال فرصة الارتقاء الى المركز الثالث بتعادله على أرضه مع اتلتيك بلباو 1-1 سجل ايناكي ويليامس (19) هدف السبق لبلباو وعادل البديل الشاب يريمي بينو البالغ من العمر 18 عاما لصاحب الضيافة في الدقيقة 74. ورفع فياريال رصيده الى 26 نقطة وظل رابعا فيما تقدم بلباو للمركز التاسع بـ 18 نقطة. وواصل فالنسيا نتائجه السيئة بسقوطه على أرضه امام اشبيلية 0-1. وسجل سوسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء. ويعاني فالنسيا في الموسم الحالي اذ حقق ثلاثة انتصارات فقط في 15 مباراة مقابل ست هزائم ومثلها من التعادلات، ما وضعه في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، في حين رفع اشبيلية رصيده الى 23 نقطة في المركز الخامس موقتا. وفي بقية المباريات تعادل التشي مع اوساسونا بهدفين لمثلهما. كما تعادل هويسكا الأخير مع ضيفه ليفانتي 1-1.

