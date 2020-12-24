نكسة مزدوجة ليوفنتوس

دوليه

مني يوفنتوس بنكسة مزدوجة عندما تعرض لخسارته الاولى هذا الموسم وكانت على ارضه امام فيورنتينا 0-3، في حين ادى قرار لجنة تحكيمية في اللجنة الاولمبية الايطالية الى عدم احتساب فوزه على نابولي بنتيجة 3-0 عندما انسحب الاخير من المباراة لاصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد وقررت اعادة المباراة في موعد لاحق. ومع عدم احتساب هذه النقاط الثلاث والخسارة بات يوفنتوس يملك 24 نقطة فقط متخلفا بفارق 7 عن ميلان المتصدر.

وكان نابولي رفع قضيته الى احدى اللجان التحكيمية التابعة للجنة الأولمبية الايطالية بعد أن رفض الاتحاد الايطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الايطالي الطعون التي تقدم بها. وقالت اللجنة الأولمبية في بيان أول من امس انها «قبلت الاستئناف الذي قدمه نابولي وألغت دون تأجيل قرار محكمة الاستئناف الرياضية التابعة للاتحاد الايطالي لكرة القدم، بما في ذلك عقوبتا الخسارة أمام يوفنتوس وخصم نقطة».

وتم اعلان فوز يوفنتوس بالمباراة التي كانت مقررة في الرابع من اكتوبر 3-0 لعدم سفر نابولي الى تورينو، بالاضافة الى حسم نقطة من رصيد الاخير في حينها. وكان نابولي قد طلب تأجيل المباراة بعد وضع جميع لاعبيه في الحجر الصحي، بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية، لكن الرابطة قررت الابقاء على موعد المباراة كما كان مخطط لها.

وبالعودة الى المباراة، كان يوفنتوس يمني النفس بتضييق الخناق على ميلان من خلال الفوز على فيورنتينا الذي لم يحقق سوى فوزين هذا الموسم على اودينيزي 3-2 وعلى تورينو 1-0 قبل حلوله ضيفا على يوفنتوس، لكن تلقت شباكه هدفا مبكرا بعد مرور 3 دقائق ثم طرد الكولومبي خوان كوادرادو حالا دون تحقيق هدفه.

وفاجأ فيورنتينا اصحاب الارض بهدف مبكر عندما مرر الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري كرة امامية فوصلت الى الصربي دوجان فلاهوفيتش فغمزها لحظة خروج الحارس البولندي فيوتشيك تشيتشني داخل الشباك مانحا التقدم لفريقه (3).

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يسجل فيها فلاهوفيتش.

وزادت الامور سوءا في صفوف السيدة العجوز بعد طرد جناحه كوادرادو لتدخله العنيف على غايتانو كاستروفيلي بعد مرور 18 دقيقة فقط ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وعلى الرغم من محاولات يوفنتوس المتكررة، لم ينجح في تعديل النتيجة الى ان تلقت شباكه هدفا ثانيا بالنيران الصديقة عندما البرازيلي اليكس ساندرو تمريرة عرضية داخل شباك فريقه (76).

ثم وجه المدافع الاسباني خوسيه مارتن كاسيريس لاعب يوفنتوس السابق، الضربة القاضية للسيدة العجوز بتسجيله الهدف الثالث مستغلا تمريرة عرضية بين عدة مدافعين ليوفنتوس (81).

وفي مباراة ثانية، تغلب كروتوني على بارما 2-1.

