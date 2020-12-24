كاسياس سعيد بالعودة إلى ريال

دوليه

أبدى ايكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد ومنتخب اسبانيا، سعادته بالعودة للعمل في صفوف ناديه الملكي، الذي ترعرع فيه منذ الصغر. وأعلن ريال مدريد، أول من أمس، تعيين كاسياس نائبا للرئيس التنفيذي للنادي، في أول تجربة ادارية للحارس الاسباني، بعد اعتزال كرة القدم. وكتب كاسياس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «فخور بالعودة الى الوطن من أجل مواجهة هذا التحدي الجديد بكل حماس ورغبة في العالم، أشكركم على منحي الفرصة لذلك». وكان ايكر كاسياس رحل عن صفوف ريال مدريد بعد الموسم الأخير للمدرب السابق كارلو أنشيلوتي 2015، وسبق ذلك خلافه مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي حوله للحارس الثاني، لينتقل الى بورتو، قبل أن يعلن اعتزاله العام الماضي بسبب مشاكل في القلب.