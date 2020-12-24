تصريحات صلاح تجذب سان جرمان

دوليه

أكد تقرير صحافي فرنسي، أمس أن تصريحات النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، والتي ألمح خلالها الى امكانية رحيله عن صفوف الريدز، جذبت اهتمام باريس سان جرمان. وقال صلاح: «أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من الأندية الكبرى، لا تعرف أبدا ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن تركيزي في الوقت الحالي ينصب على الفوز بالدوري الانكليزي ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع فريقي». وبحسب موقع «le10sport» الفرنسي، فان باريس سان جرمان سينضم لقائمة المهتمين بضم محمد صلاح، الى جانب ريال مدريد وبرشلونة. وأوضح التقرير، أن صلاح سيكون سعيدا لو استمر في ليفربول، خاصة بعد الشعبية الجارفة التي صنعها في آنفيلد، ولكن في حالة انضمامه لأي من كبيري اسبانيا، ستزداد شعبيته أكثر. وأشار التقرير، الى أن سان جرمان يقدّر جيدا ما صنعه الفرعون المصري في البريميرليغ، لكنهم سيكونون في حاجة لتقديم ما يجذب صلاح للعب في العاصمة الفرنسية، اذا قرر بالفعل الرحيل عن آنفيلد.