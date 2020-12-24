ماتيوس: هالاند لن يستمر مع دورتموند

دوليه

أشاد لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية وبايرن ميونخ، بالنرويجي ايرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه لن يستمر طويلا في سيغنال ايدونا بارك. وقال ماتيوس في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية: «الايجابية التي يشعها تنعكس على الفريق، ولهذا أعتقد أنه عندما يحين الوقت، لن يلعب هالاند مع دورتموند مجددا، وسيتخذ الخطوة التالية، حيث أصبح جاهزا، ونحن فخورون لوجوده في البوندسليغا». وأضاف: «دورتموند يجب أن يكون ممتنا لأنه استطاع الاعتماد عليه، فهو مهاجم يناسب الفريق حقا». وتابع: «هو في العشرين من عمره، ومع ذلك آلة تهديفية، كما يقدم العديد من التمريرات الحاسمة، فلا يمكن الاستغناء عنه». وأكمل: «ينظر الى هالاند في دورتموند مثلما ينظر الى روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، فمثل هؤلاء اللاعبين بهذا المستوى لا يتحملون فقط مسؤولية تسجيل الأهداف، ولكن أيضا جرّ الفريق معهم الى الأمام».