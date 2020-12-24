رثاء في يعقوب دشتي

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ما عساني اكتب من كلمات بحق هذا الانسان الخلوق الذي زاملته كصديق وكلاعب بالنادي العربي... لاكثر من اربعين سنة فقد رحل الى رحمة الله (اللهم لا اعتراض) الطيب والانسان يعقوب عبدالله دشتي بعد عناء مع مرض عضال لم يستمر معه اكثر من شهرين منذ اجراء العملية الجراحية... حيث عاد للبيت لفترة وجيزة ومن ثم رجع للمستشفى لاحساسه باعراض مزمنة... كل هذا حدث بهدوء فلم يحب ان ينشر الخبر وكان يكتمه في نفسه حتى لا يتأثر اصدقاؤه مما يحدث له. فكانت مفاجأة وصدمة لي ولاصدقائه (بالديوانية).

عندما تتكلم عن هذا الانسان المتواضع «جداً» تجد فيه الهدوء والسكينة والايمان بالله والخلق الطيب مع الجميع بدون استثناء سواء عندما كنا نلعب في الفريق الاول بكرة القدم بالعربي او في تجمعاتنا في ديوانية جمعية المعلمين الكويتية او في دواوين الاصدقاء فكان يلتزم بكل الارشادات التنظيمية ويسهم بكل الاعمال الخيرية التي يدعي للمشاركة بها.

اما على الصعيد الرياضي فللعلم هو من اسرة رياضية اعطت للكويت وللنادي العربي كل ما تستطيع من جهد ولعب وعطاء في كرة القدم فأخوته هم المرحوم عيسى دشتي (مهاجم) وعدنان (مدافع) وفؤاد (حارس مرمى) واخوه احمد (حكم كرة قدم) ساهموا في انجازات النادي من منتصف الستينيات وكانوا خير ممثلين للقلعة الخضراء... ولا انسى موقف حدث معي ومع المرحوم حيث لعبت في اول مباراة ودية على مستوى الدرجة الاولى ضد فريق برازيلي وكنت ارجف من الخوف من هذا الموقف.. الا ان كان للمرحوم الدور الرئيسي في اعطائي الثقة بالملعب فكان يتعمد ان يمرر الكرة لي بمسافات قصيرة لكي اتعود على اللعب وارفع من مستوى ثقتي بنفسي بكلامه وتشجيعه لي طوال المباراة... ولنا مع بعض رحلات خارج الكويت حيث تجد انك مع شخص يعرف كيف يتعامل مع جميع المواقف بحكمة... عاش ايامه الاخيرة بأسلوب صحي سليم وكان يمارس الرياضة يوميا ويقوم بواجباته العائلية كاملة.... الخ، فهو انسان يصعب خسارته وسيترك اثر في نفوس محبيه.... اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناتك والهم اهله الصبر والسلوان.... والله من وراء القصد.

