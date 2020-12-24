الساحل «ممتاز جداً».. وهبوط متوقع للجهراء

محلية

استفاد الساحل من تعادله السلبي مع السالمية أول من أمس ليحجز مقعده مع العشرة الكبار في دوري الدرجة الممتازة قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة. وترك الساحل البطاقتين المتبقيتين بين فرق الفحيحيل وخيطان وبرقان التي تتصارع للظفر بها في الجولة الأخيرة بعد غد السبت.

وبينما غاب الفحيحيل عن هذه الجولة، أنعش خيطان وبرقان آمالهما في المنافسة بعد فوز الأول على الجهراء 3-2، والثاني على النصر المتصدر 2-1 أول من أمس أيضاً، ليلحق الجهراء بأندية التضامن واليرموك والصليبخات في دوري المظاليم. ورفع الساحل رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الثامن بفارق المواجهات والأهداف عن خيطان الذي يساويه في الرصيد، وبفارق نقطتين عن الفحيحيل العاشر و3 نقاط عن برقان صاحب المركز الحادي عشر والذي يحتفظ ببصيص أمل يتمثل في فوزه على الكويت في الجولة الأخيرة وخسارة الفحيحيل من الساحل، أو خسارة خيطان أمام القادسية، على اعتبار أن برقان يتفوق على خيطان بفارق الأهداف علماً بأن لقاءهما في المسابقة انتهى بالتعادل بلا أهداف.

ومع أن فوز برقان وخسارة الساحل وخيطان في الجولة الأخيرة يعني تساوي الفرق الثلاثة بالرصيد ذاته إلا أن الساحل يتفوق على الفريقين بالمواجهات المباشرة كونه فاز على برقان 1-0، وعلى خيطان 3-0. بدوره يحتاج خيطان إلى نقطة واحدة من مباراته مع القادسية، وقد يتأهل حتى في حال الخسارة إذا فشل برقان في الفوز على الكويت. والأمر ذاته ينطبق على الفحيحيل الذي يحتل حالياً المركز العاشر برصيد 15 نقطة، ويكفيه الفوز على الساحل لضمان التأهل بغض النظر عن بقية النتائج، كما قد يتأهل في حال خسارته أو تعادله وخسارة برقان أمام الكويت، بل قد يتأهل في حال خسارته بفارق هدف وتعادل برقان مع الكويت لأن فارق الأهداف يصب لمصلحته علماً بأن لقاء الفحيحيل وبرقان انتهى بالتعادل 1-1.

وكان خيطان واصل نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة بتحقيقه فوزاً مستحقاً على الجهراء بنتيجة 3-2، سجل لخيطان البرازيلي خوانما في الدقيقة 10، وفواز المبيلش في الدقيقة 41 ومحمد عبيد في الدقيقة 78، بينما أحرز للجهراء أحمد تيتي في الدقيقة 48 من ركلة جزاء وعبد الله مسامح في الدقيقة 90.

وفي الوقت الذي أظهر فيه برقان رغبة كبيرة في الفوز، واصل الجهراء تراجعه الواضح في الفترة الأخيرة، وتعالت أصوات كثيرة من لاعبيه تنتقد نظام الدوري هذا الموسم، كون الفريق صاعداً الموسم الماضي بصفته بطل الدرجة الأولى، وعاد ليلعب مرة أخرى فيها. وفي المباراة الثانية، قاد نيكولاس كوفي فريقه برقان إلى فوز ثمين على النصر بتسجيله هدفين مقابل هدف للنصر عادل حسن.

