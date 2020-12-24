تطبيق النظام الآلي للتفرغات الرياضية في يناير

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أفاد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا أن النظام الآلي للتفرغات الرياضية يأتي ضمن خطة الهيئة في التحول للنظام الرقمي وتبسيط اجراءات العمل، موضحا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر الهيئة أن النظام الآلي الجديد سيطبق اعتباراً من شهر يناير المقبل مع استمرار العمل خلال الفترة الحالية بنظام التفرغات السابقة. وأشار الملا الى ان النظام الآلي الجديد يهدف إلى تطوير ملف التفرغات الرياضية وتطبيق اللائحة بشكل كامل خصوصاً بعد الملاحظات التي دونتها الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة)، منوهاً بأن الهيئة باشرت في مرحلة جديدة من العمل وتواكب التطور الالكتروني، «وهذا سيصب في مصلحة الرياضة والرياضيين وتلافي السلبيات التى كانت في النظام السابق».

وذكر الملا أن الهدف من النظام الجديد هو تسهيل العمل على طلبات التفرغات الرياضية المقدمة للهيئة وتقليص الدورة المستندية وتلافي ملاحظات الجهات الرقابية، مبينا أن نظام التفرغات يعتبر الخطوة الثانية في سلسلة التحول للنظام الرقمي، حيث كانت البداية بالتراسل الالكتروني بين جميع الهيئات الرياضية ويتم حالياً التجهيز للتسجيل الالكتروني للاحتراف الجزائي.

وأفاد أن النظام الآلي الجديد سيرفض الطلبات غير المستوفية للمستندات المطلوبة موضحا:»سيتم اغلاق النظام في حالة عدم ادراج تقرير التفرغ»، لافتا الى ان النظام الجديد يمنع التقدم بأكثر من طلب للتفرغ الرياضي بأكثر من لجنة تنظيمية عاملة خلال الموسم الواحد، ومنوها بان النظام الجديد يلزم جميع الهيئات الرياضية على ادخال بيانات البطولات والمشاركات الرياضية ببداية السنة المالية.

