الدحيل يواجه أوكلاند في افتتاح «مونديال الأندية»

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن جدول مباريات كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 الى 11 فبراير المقبل.

وستُقام مباريات البطولة المرتقبة في ثلاثة ستادات مونديالية هي ستاد أحمد بن علي، وستاد خليفة الدولي،وستاد المدينة التعليمية الذي سيستضيف طرفي المباراة النهائية يوم 21 فبراير عند التاسعة مساءً.وسيبدأ نادي الدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف، مشواره في البطولة في المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي يوم 1 فبراير عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي للدوحة، وذلك على ستاد أحمد بن علي المونديالي الجديد، الذي أعلن عن جاهزيته الأسبوع الماضي.

وستشهد البطولة مشاركة أندية بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، والأهلي المصري بطل افريقيا، وأولسان هيونداي بطل آسيا.

وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة في أواخر يناير المقبل بممثل قارة أميركا الجنوبية بعد تحديد الفائز بكأس الليبرتادوريس، وستُجرى قرعة البطولة يوم 19 يناير المقبل في مدينة زيورخ السويسرية.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم «قطر 2022»، أن الدوحة ستستفيد من تجربة تنظيم النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للأندية، والمنافسات الكروية التي نظمتها قطر بحضور جماهيري خلال هذا العام في استضافة بلاده لنسخة 2020 للمرة الثانية على التوالي. وأضاف الخاطر: «سيتيح لنا تنظيم البطولة فرصة قيمة للتأكد من جاهزية ستادات مونديال قطر 2022 وضمان تقديم تجربة مبهرة لجميع المشجعين المتوقع قدومهم لحضور منافسات أول نسخة من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي عند انطلاقها في غضون أقل من عامين».

