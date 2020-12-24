كاظمة لمواصلة انتصاراته في «السلة»

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يسعى كاظمة لمواصلة انتصاراته عندما يلتقي اليرموك في 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من القسم الثاني لمنافسات المجموعة الثاني في دوري كرة السلة، والتي تشهد لقاء آخر يجمع الصليبخات مع برقان في 05:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر القادسية المجموعة الثانية برصيد17 نقطة، يليه كاظمة 16 نقطة، ثم القرين 13 نقطة، يليه اليرموك وبرقان 11 نقطة لكل منهما، وأخيراً الصليبخات 9 نقاط. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص. وضمن فريقا القادسية وكاظمة تأهلهما فيما اقترب القرين من حسم التأهل فيما يتنافس برقان واليرموك على البطاقة الأخيرة. في المباراة الأولى التي تجمع كاظمة مع اليرموك يسعى الاول الى مواصلة عروضه القوية اذ لم يخسر الفريق منذ انطلاقة الدوري فيما يحاول اليرموك المحافظة على آماله من خلال تحقيق المفاجأة بالفوز على البرتقالي الذي يعاني في هذه الفترة من غياب ابرز لاعبيه بسبب فيروس كورونا وعلى رأسهم نجم الفريق الاول احمد البلوشي. وفي اللقاء الثاني تبدو الافضلية لمصلحة برقان على حساب الصليبخات لما يضمه من عناصر بارزه امثال احمد سعود وفارس الفضلي ومساعد العتيبي، إلا ان الصليبخات يمر حالياً بأفضل حالاته بقيادة مدربه الوطني خالد المسافر حيث قدم الفريق عروضا لافتة بعد ان استلم المهمة قبل اسبوعين خلفاً للمصري هاني الديب.وبالرغم من عروض الفريق القوية الا انه لم يستطع تحقيق الفوز في أي مباراة لكنه كان نداً قوياً للفرق التي واجهها حيث خسر في آخر مباراة له امام اليرموك بفارق سلة واحدة وبنتيجة 73-75.