الأسرة الرياضية فقدت يعقوب عبدالله

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فقدت الأسرة الرياضية لاعب العربي والمنتخب الوطني السابق يعقوب عبدالله الذي وافته المنية يوم أمس بعد صراع مع المرض. واللاعب الراحل ينتمي لأسرة رياضية لها إسهامات كثيرة في لعبة كرة القدم والرياضة الكويتية بوجه عام، فهو أعطى الكثير للقلعة الخضراء وللأزرق الذي مثله في مرحلة الشباب قبل أن يلعب مع المنتخب الأول. وكان الراحل يعقوب عبدالله يحظى بمحبة واحترام وتقدير لدى جميع من زامله داخل الملعب وخارجه لما كان يتمتع به من حسن الخلق وطيب التعامل مع الآخرين. والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.