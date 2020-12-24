الكويت والقادسية يواجهان العربي والقرين في «اليد»

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يخوض الكويت حامل اللقب، اختباراً صعباً عندما يواجه العربي في 07:15 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراة اخرى تجمع القادسية مع القرين في 05:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط وهو يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس على التوالي والوصول إلى النقطة 12 ليبتعد في الصدارة، فيما يدخل العربي اللقاء برصيد 7 نقاط وهو يأمل في عرقلة تقدم الكويت وتحقيق الانتصار الذي سيعيده بقوة إلى دائرة المنافسة. ويدرك مدرب العربي الجزائري سعيد حجازي صعوبة المهمة في ظل تألق الكويت الذي يبدو عصي على الهزيمة نظراً لما يضمه من لاعبين مميزين قادرين على تحقيق الانتصارات بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي. وفي المباراة الثانية يريد القادسية الاستمرار في مطاردة الكويت على صدارة الترتيب وهو يبدو أقرب لتحقيق الانتصار على حساب القرين قياسياً على نتائج الفريقين في البطولة لغاية الآن.