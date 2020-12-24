الخميس 24 ديسمبر 2020 ,10 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4171
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وصل اللقاح.. وما زالت الحملة التوعوية للتطعيم غائبة!
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