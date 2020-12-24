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فيلة سانتا توزع الكمامات جالت أربعة فيلة متنكرة بزي سانتا كلوز مع كمامات عملاقة بحكم وباء «كوفيد - 19» امس، بمدرسة في تايلاند ضمن مسيرة تقام كل سنة بمناسبة عيد الميلاد. وأنشد اطفال مدرسة «جيراسات ويتايا» في ايوتايا، على بعد ساعة من بانكوك، اغنيات عيد الميلاد واصطفوا في الطابور لالتقاط صور الى جانب الفيلة. ويقضي الهدف من هذه المسيرة في نظر بريت باكستر، مدرس الانكليزية والعلوم، باحياء اجواء الميلاد بنكهة تايلاندية. (أ. ف. ب)



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