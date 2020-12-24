الشاي الأزرق.. اكتشاف سعودي يحمي من مخاطر جمة

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وجدت مراجعة علمية ان زهرة الشاي الأزرق، والتي تنتشر بقوة في منطقة جازان السعودية، لها فوائد محتملة كبيرة خاصة في تعزيز التعلم والذاكرة.

وخلصت الدراسة الى انها تحتوي على مجموعة واسعة من الفوائد العصبية مثل: منشط الذهن، ومضاد للاكتئاب، ومضاد للاجهاد، ومزيل للقلق، ومضاد لنوبات الصرع، بحسب تقرير لصحيفة «سبق» السعودية.

ونقلت الصحيفة عن المهندس الزراعي، محمد الفيفي، قوله انه عثر على بذور الشاي الأزرق عام 1995، ثم وجدها بعد فترة طويلة من الزمن في مكان يسمى المخافة وقد نبتت، وأنها من النباتات الطبيعية لعدم احتياجها لأي عمليات كيميائية للانبات.

وأضاف الفيفي ان اوراق الشاي الأزرق تستخدم بعد قطفها من الشجرة مباشرة، وأن سعر الكيلو يصل الى 600 ريال سعودي، مشيرا الى انه يُسقى من ماء المطر وأنه هناك طلب قوي عليه.

وأوضح المهندس الزراعي ان هذا النوع من الشاي يساعد في امور طبية كثيرة، منها زيادة القدرة على التركيز وتحسين الحركة الدودية للأمعاء ومقاومة الامساك وتأخير الشيخوخة.

